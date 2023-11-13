林思銘：爭取竹縣設職業訓練場 培訓充足人才
國民黨新竹縣立委林思銘今天指出，竹竹苗作為竹科發展根據地，卻欠缺專屬職業訓練場，明顯設置培訓的量能不足，未來要爭取在竹縣設立職業訓練場，為產業發展培訓充足人才。
爭取立委連任的林思銘今天透過新聞資料表示，日前接獲民眾反映，竹竹苗作為竹科發展根據地，卻沒有設置專屬職業訓練場，想要職業訓練與學習卻受阻。
林思銘說，台灣目前面臨的產業現況是，青年低薪、然後部分高技術含量的工作卻缺工，雖然新竹科學園區內的高科技產業不缺工，但是配合的工程產業卻面臨專業缺工的問題。
林思銘表示，科學園區的發展需要相關工程支應發展，如配管、配電、建築、水電等工程專業人員的需求也上升，未來要爭取職業訓練場，讓工程人員可持續深入學習，持續強化專業力。
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