快訊

桃園偵查小隊長每周收2萬包庇賣淫集團 賄款還存女兒帳戶

52歲台灣婦人遊北海道！賣場偷這一物 警衛見形跡可疑急逮

樂天桃園棒球場啟動3項優化工程 估113年3月完成

中央社／ 桃園13日電

中華職棒總冠軍賽剛落幕，樂天桃園棒球場從今天起進行3項優化改善工程，桃園市府表示，因應職棒賽季明年4月開打，考量後續還有驗收及壓力測試等，務必在明年3月底前完工。

桃園市長張善政接受媒體聯訪表示，樂天桃園棒球場在2009年完工後未曾進行大規模整修，場地排水系統難以符合最新國際球場標準；夜間照明也使用較耗能燈泡且亮度不足；外野座位及地坪都已老舊。

張善政說，優化修繕工程由市政府、樂天球團與中央3方合作，初估所需經費約新台幣1.2億元，由中央負擔6成、市府與樂天球團各負擔2成，先由樂天球團進行草皮移植，挖除透水層後再由市府接手新設透水土層與排水、噴灌系統等，讓球場能在雨停後30分鐘內排水至可比賽狀態，後續還會進行LED照明設備、外野看台地坪及座椅更新。

樂天桃猿棒球隊的領隊川田喜則表示，感謝市府與中央大力支持樂天球團進行球場改善工程，雖然工期短，但樂天球團與市府密切合作聯繫，希望在明年職棒賽季開幕前，打造更好的球場環境。

市府體育局表示，在6月中央提出棒球場專案修繕補助計畫構想後，張善政即責成體育局邀集專家學者與樂天球團進行協商，並於9月達成初步共識，依序排列「場地排水及噴灌系統改善」、「夜間照明系統優化」及「外野看台地坪及座椅更新」3大修繕工項。

體育局指出，中華職棒賽季為每年4月至11月，球場僅約4個月空檔可施工，在中央補助經費撥款前，已獲市議會支持5000萬元墊付款，並加速辦理委託規劃設計作業，預計11月底前完成設計，並將工程上網發包，12月底前開工。

張善政 體育

延伸閱讀

影／南北演唱會交通引論戰 桃園市長張善政回應了

「張善政出來」退休警半夜官邸長按喇叭 被警攔還嗆「小錢」

老龍迷被政治聯想「不支持猴子」？議員傻眼 蔣萬安急澄清

聲援觀光業 張善政：中央要盡快開放陸客來台

相關新聞

影／南北演唱會交通引論戰 桃園市長張善政回應了

高雄、桃園開辦演唱會，某網友質疑南北演唱會交通差異大？對此，桃園市長張善政今天下午表示，演唱會活動主辦單位在規畫活動時候...

樂天桃園球場老舊今開修 張善政：明年4月賽季煥然一新

中華職棒總冠軍戰剛結束，桃園市長張善政今天下午前往中壢區樂天桃園棒球場視察排水改善、草皮移植作業，決定進行該棒球場老舊更...

SRF發電廠進駐桃科 張善政：鄭文燦沒反對還親筆簽「如擬」

3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區引發爭議，議員牛煦庭今質疑SRF根本是以「再生能源」美化的焚化爐，由中央推薦、強迫地...

台1線替代道路明年發包 竹縣議員憂物料漲盼2期作業提前

新竹縣台1線替代道路計畫第一期工程，預計從新竹市武陵路斷頭橋接到竹北市中正西路，細部計畫完成後，預計明年初發包。新竹縣議...

鹿角蕨上板奇木創生 他做的第一筆生意鍾東錦買的

31歲青年謝人傑結合興趣與家業，今年9月自創「霧鹿奇途」品牌，鹿角蕨上板奇木，凸顯苗栗縣三義鄉霧鄉及木雕特色，提案縣政府...

苗栗縣營建工程場域導入智能管理 可自動偵測連動灑水作業

為強化營建工程污染管制，減輕施工造成的空氣污染，苗栗縣政府環保局推動營建工程科技化污染管理作法，將於11月17日在環保局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。