樂天桃園棒球場啟動3項優化工程 估113年3月完成

中華職棒總冠軍賽剛落幕，樂天桃園棒球場從今天起進行3項優化改善工程，桃園市府表示，因應職棒賽季明年4月開打，考量後續還有驗收及壓力測試等，務必在明年3月底前完工。

桃園市長張善政接受媒體聯訪表示，樂天桃園棒球場在2009年完工後未曾進行大規模整修，場地排水系統難以符合最新國際球場標準；夜間照明也使用較耗能燈泡且亮度不足；外野座位及地坪都已老舊。

張善政說，優化修繕工程由市政府、樂天球團與中央3方合作，初估所需經費約新台幣1.2億元，由中央負擔6成、市府與樂天球團各負擔2成，先由樂天球團進行草皮移植，挖除透水層後再由市府接手新設透水土層與排水、噴灌系統等，讓球場能在雨停後30分鐘內排水至可比賽狀態，後續還會進行LED照明設備、外野看台地坪及座椅更新。

樂天桃猿棒球隊的領隊川田喜則表示，感謝市府與中央大力支持樂天球團進行球場改善工程，雖然工期短，但樂天球團與市府密切合作聯繫，希望在明年職棒賽季開幕前，打造更好的球場環境。

市府體育局表示，在6月中央提出棒球場專案修繕補助計畫構想後，張善政即責成體育局邀集專家學者與樂天球團進行協商，並於9月達成初步共識，依序排列「場地排水及噴灌系統改善」、「夜間照明系統優化」及「外野看台地坪及座椅更新」3大修繕工項。

體育局指出，中華職棒賽季為每年4月至11月，球場僅約4個月空檔可施工，在中央補助經費撥款前，已獲市議會支持5000萬元墊付款，並加速辦理委託規劃設計作業，預計11月底前完成設計，並將工程上網發包，12月底前開工。