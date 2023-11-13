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苗栗縣營建工程場域導入智能管理 可自動偵測連動灑水作業
為強化營建工程污染管制，減輕施工造成的空氣污染，苗栗縣政府環保局推動營建工程科技化污染管理作法，將於11月17日在環保局四樓禮堂辦理「營建工程科技化污染管理」說明會，歡迎營建工程業者參加，共同維護轄區空氣品質。
環保局長陳華盛表示，目前營建業缺工情形非常嚴重，為避免因人力不足，影響施工污染防制作為，首推科技化污染管理場域，輔導台積電竹南AP6廠新建工程，導入智能管理措施，設置空氣品質感測器連動自動灑水系統。
這套科技化污染管理系統，是以物聯網概念設置空氣品質感測器連動自動灑水設備，空氣中懸浮微粒濃度達警戒值時，立即啟動自動灑水設施降塵，空氣品質感測器檢測無超過警戒值時，系統可轉換啟動定時灑水系統，時間可自動調整30分鐘至2小時區間，執行自動灑水作業，不僅可增進污染防制主動性，也可彌補人力管理不足的問題，進而減少人力成本支出。
陳華盛表示，營建工程污染管制工作雖已制定管理辦法要求，但防制設備操作及維護良莠不齊，是導致空氣品質不良及民眾陳情案件發生原因之一，輔導營建業者在施工期間運用科技智能管理工具輔助污染管制，不僅可減輕人力負荷，也可在空品不良季節，縮短空氣污染應變作業處理時間。
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