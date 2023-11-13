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議員指部分里未滿足學生搭車需求 竹市：調查調整

中央社／ 新竹市13日電

新竹市議員施乃如今天說，針對明湖里、柴橋里公車班次不足，教育處回文竟稱已「觀察」了解學生都可順利上車，指責市府無心解決問題。市府表示，將調查確認搭車需求再調整。

新竹市議會今天進行單位業務質詢，民進黨市議員施乃如質詢指出，新竹市長高虹安在上次議會定期會有承諾會調查明湖、柴橋地區的專車搭乘需求，但日前收到教育處回文，指已透過「觀察」了解73號公車沒有學生無法上車情形，讓她感到驚訝。

施乃如說，上次定期會就已告知教育處，南區明湖里、柴橋里有學生搭車需求，她日前實際走訪明湖里，發現市區73號公車及公路局管轄的5602、5603號客運，在第1站就已滿位，通往育賢國中還有11站，勢必有乘車需求。

施乃如指出，由公路局管轄5604號客運今年3月已停駛早上尖峰時段班次，影響14名學生上學，5602、5603號客運屬公路局管轄，因此要求市府針對明湖里、柴橋里尖峰時段市區公車增班。

施乃如指出，未來青草湖國小將有120多名畢業生，通往育賢國中的通車需求將會增加，認為市府僅用「觀察」方式了解情況，根本在敷衍，刻意忽略民眾需求，無心解決問題。

施乃如表示，嚴正要求高虹安對民眾搭車需求做出真實調查，包括對育賢國中、青草湖國小等學生做問卷，了解居住地點、原本通學方式、是否有搭車需求，真正了解民眾需求，儘快做出改善，或建議先開辦專車解決問題。

新竹市政府教育處表示，將與育賢國中合作調查學生通學方式，將搭乘通往育賢國中公車班次、時段納入調查範圍，再與交通處、客運業者研議調整公車班次及時刻表的可行性，或提供其他服務。

竹市府交通處指出，在司機工時限制下，將盤點民眾乘車需求，另委託專業顧問公司研議訂定公車運價，增加補助業者營運與司機加薪，預計年底核定，並向交通部爭取補助。

公車 施乃如

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