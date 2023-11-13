快訊

下班小心！4縣市大雨恐一路下到晚上 13縣市陸上強風特報

Coldplay主唱致歉「飯店有點貴」…高市裁罰8業者 學者促重罰加公告

先見面還先晚宴？美中拜習會前暗中較勁 北京最終讓步

聽新聞
test
0:00 / 0:00

要校長、主任到議會備詢挨批 桃園市議員黃敬平：於法並無不可

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
全教總今開記者會指控桃園市議員黃敬平施壓學校到議會備詢。黃下午回應，於法並無不可。圖／全教總提供
全教總今開記者會指控桃園市議員黃敬平施壓學校到議會備詢。黃下午回應，於法並無不可。圖／全教總提供

桃園市議員黃敬平要求桃園某校校長、學務主任等學校人員明天到議會接受質詢，全教總今開記者會指控此舉形同把議場當秀場。黃下午回應，法理上邀請校長備詢並無不可，且議會邀請校長到議會備詢，桃園並非全國先例。教育局表示，尊重議會問政需求，但列席人員以校長為主，其他校內人員是否陪同尊重校長決定。

全教總今指，黃敬平將在明日市政總質詢上，要求某校校長、學務主任、輔導主任、教務主任、總務主任、人事主任、會計主任、圖書館主任等學校人員至議會備詢，一級主管通通叫到議會「學校都不用運作了」，也批評教育局不拒絕不合理的要求，反而發文要求學校相關人員配合備詢，簡直是協助政治力介入校園。

黃敬平回應，會請學校一級主管備詢，是因為學校發生嚴重的行政疏失，隱匿校安通報，學校卻倒果為因、模糊焦點，不思檢討改進，反而指責吹哨者老師，甚至帶風向操縱輿論、抹黑議會民主詢答精神。

黃說，依據地制法48條，雖議會定期會開會時，備詢人員沒有正面表列校長，但不代表學校不得接受備詢，且按照大法官釋字382號解釋，學校具有機關地位，校長也是廣義公務員，有權也有責，接受問責是理所當然。

黃強調，如果校長校務上有瑕疵，教育局長並非學校現場主官，無法針對案情細節代為回答，才會請學校一級主管到議會備詢；另議會邀請校長到議會備詢，桃園並非全國先例，備詢雖不同於傳票具有傳喚拘提的強制力，但肯定教育局對議會的尊重，至於全教總想藉由教育中立之名規避被監督之實的想法，大可不必。

教育局表示，尊重議會問政需求，但列席人員希望以邀請校長為主，其他校內人員是否陪同，尊重校長決定，希望校園事務及教育專業不受影響，也維護教育人員的尊嚴及教育自主性。

主任 教育局 桃園

延伸閱讀

影/南北演唱會交通引論戰 桃園市長張善政回應了

桃市議員要求校長、主任備詢 教團批：把議場當秀場

體育會抗議全運會選手遲未拿到補助 竹縣教育局：核銷中

基北北桃營養午餐將開放用液蛋？ 北市教育局：下月初開會討論

相關新聞

演唱會南北引戰！Coldplay高雄散場順利 桃園慘輸？桃市：不能類比

英國搖滾天團Coldplay在高雄國家體育場連唱2天，意外引發演唱會南北引戰。追星族臉書社團指出，高雄世運主場館散場至車...

台1線替代道路明年發包 竹縣議員憂物料漲盼2期作業提前

新竹縣台1線替代道路計畫第一期工程，預計從新竹市武陵路斷頭橋接到竹北市中正西路，細部計畫完成後，預計明年初發包。新竹縣議...

鹿角蕨上板奇木創生 他做的第一筆生意鍾東錦買的

31歲青年謝人傑結合興趣與家業，今年9月自創「霧鹿奇途」品牌，鹿角蕨上板奇木，凸顯苗栗縣三義鄉霧鄉及木雕特色，提案縣政府...

苗栗縣營建工程場域導入智能管理 可自動偵測連動灑水作業

為強化營建工程污染管制，減輕施工造成的空氣污染，苗栗縣政府環保局推動營建工程科技化污染管理作法，將於11月17日在環保局...

要校長、主任到議會備詢挨批 桃園市議員黃敬平：於法並無不可

桃園市議員黃敬平要求桃園某校校長、學務主任等學校人員明天到議會接受質詢，全教總今開記者會指控此舉形同把議場當秀場。黃下午...

影／南北演唱會交通引論戰 桃園市長張善政回應了

高雄、桃園開辦演唱會，某網友質疑南北演唱會交通差異大？對此，桃園市長張善政今天下午表示，演唱會活動主辦單位在規畫活動時候...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。