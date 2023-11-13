要校長、主任到議會備詢挨批 桃園市議員黃敬平：於法並無不可

桃園市議員黃敬平要求桃園某校校長、學務主任等學校人員明天到議會接受質詢，全教總今開記者會指控此舉形同把議場當秀場。黃下午回應，法理上邀請校長備詢並無不可，且議會邀請校長到議會備詢，桃園並非全國先例。教育局表示，尊重議會問政需求，但列席人員以校長為主，其他校內人員是否陪同尊重校長決定。

全教總今指，黃敬平將在明日市政總質詢上，要求某校校長、學務主任、輔導主任、教務主任、總務主任、人事主任、會計主任、圖書館主任等學校人員至議會備詢，一級主管通通叫到議會「學校都不用運作了」，也批評教育局不拒絕不合理的要求，反而發文要求學校相關人員配合備詢，簡直是協助政治力介入校園。

黃敬平回應，會請學校一級主管備詢，是因為學校發生嚴重的行政疏失，隱匿校安通報，學校卻倒果為因、模糊焦點，不思檢討改進，反而指責吹哨者老師，甚至帶風向操縱輿論、抹黑議會民主詢答精神。

黃說，依據地制法48條，雖議會定期會開會時，備詢人員沒有正面表列校長，但不代表學校不得接受備詢，且按照大法官釋字382號解釋，學校具有機關地位，校長也是廣義公務員，有權也有責，接受問責是理所當然。

黃強調，如果校長校務上有瑕疵，教育局長並非學校現場主官，無法針對案情細節代為回答，才會請學校一級主管到議會備詢；另議會邀請校長到議會備詢，桃園並非全國先例，備詢雖不同於傳票具有傳喚拘提的強制力，但肯定教育局對議會的尊重，至於全教總想藉由教育中立之名規避被監督之實的想法，大可不必。

教育局表示，尊重議會問政需求，但列席人員希望以邀請校長為主，其他校內人員是否陪同，尊重校長決定，希望校園事務及教育專業不受影響，也維護教育人員的尊嚴及教育自主性。