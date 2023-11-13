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影／南北演唱會交通引論戰 桃園市長張善政回應了
高雄、桃園開辦演唱會，某網友質疑南北演唱會交通差異大？對此，桃園市長張善政今天下午表示，演唱會活動主辦單位在規畫活動時候，事先對周圍的交通狀況，要先瞭解清楚、要做好規畫，如果有需要市政府配合的地方，「我們絕對全力來配合」。
張善政前往樂天桃園棒球場視察球場的排水改善、草皮移植作業和提出解決方案，針對某追星網友對參加高雄英國天團、桃園韓星演唱會的南北交通疏散差異提出質疑，張善政作出回應。
據悉，這次桃園巨蛋韓星演唱會，活動主辦單位向市政府體育局借場地，並未提出停車場、交通改善需求問題，另向台鐵提出運量和請求桃園市警局協助交通疏導，未料交通疏散問題引起追星網友質疑。
市府體育局長許彥輝表示，南北演唱會的交通狀況不同，主辦單位要做好規畫，就像樂天桃園棒球場上周舉辦職棒冠軍賽G3場，湧入1.2萬人次，市府協助借路權、新增臨時停車場等措施，來幫助樂天球場解決交通疏散問題。針對桃園巨蛋交通問題，今後市府也會與承租巨蛋演唱會主辦方，做好溝通，確保演唱會多少人、需要多少停車場容量，以協助演唱會達到最好的交通疏散措施。
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