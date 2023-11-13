影／南北演唱會交通引論戰 桃園市長張善政回應了

高雄、桃園開辦演唱會，某網友質疑南北演唱會交通差異大？對此，桃園市長張善政今天下午表示，演唱會活動主辦單位在規畫活動時候，事先對周圍的交通狀況，要先瞭解清楚、要做好規畫，如果有需要市政府配合的地方，「我們絕對全力來配合」。

張善政前往樂天桃園棒球場視察球場的排水改善、草皮移植作業和提出解決方案，針對某追星網友對參加高雄英國天團、桃園韓星演唱會的南北交通疏散差異提出質疑，張善政作出回應。

據悉，這次桃園巨蛋韓星演唱會，活動主辦單位向市政府體育局借場地，並未提出停車場、交通改善需求問題，另向台鐵提出運量和請求桃園市警局協助交通疏導，未料交通疏散問題引起追星網友質疑。