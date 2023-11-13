竹市議員憂南區通車需求遭低估 市府：學校將重新調查

新竹市議員施乃如今天在議會針對南區學生搭車就學及交通專車議題質詢，她不滿教育處以「觀察通車、無學童難上車」理由回文，她上周到現場統計，發現明湖里的起始站都滿班，竟還說沒有通車需求？要求市府詳細調查育賢國中的通車需求。教育處長陳木金回應，將會請學校再度調查，並與交通處共同討論研擬。

施乃如說，她11月6日到現場統計，發現明湖里的起始站都滿班，後面還有11站，難道都沒有搭車需求？據統計候車人數平均63人，其中有5603、5602公車屬於滿班，5604公車減班，已影響育賢國中14名學生就學，由家長接送。

她也出示青草湖國小未來畢業人數，今年有78人，預計明年121人、後年111人，代表未來通車學生只會增加不會減少，市府開辦關埔區的通學專車，一年6百萬服務55位學生，南區有明顯需求，但公車增班遙遙無期，為何不能先以專車紓解？

陳木金回應，根據育賢國中內部調查，觀察公車站與搭車情況回報，認為學生都能正常上學。對於議員的問卷提議，將會來了解學生的通車需求。教育處補充，之前已有調查過一次，調查結果與議員提出的數據有些不同，教育處會與學校盤點，調查車段、車次與通學方式，呈現學生的需求，若有搭車需求，將會與交通處研議如何讓學生通車更加順利。

此外，近期竹市有司機公車生病開刀治療，導致公車減班，40多人擠在20人的小巴士內引發交通安全疑慮，市府與客運業者緊急協調，同意調派外縣市1名司機支援，紓緩尖峰時間學生及上班族的乘車需求。

「公車突發減班，市府的因應措施要加強！」施乃如說，契約中有備用司機制，市府也應研擬好此狀況，畢竟5602與5604公車目前都是代駛，與業者協議開到明年年底，倘若期間突然減班，這些目前都是載運量滿額，將直接衝擊通車需求，呼籲市府研擬幸福小黃或幸福巴士來承接。