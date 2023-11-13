快訊

演唱會南北引戰！Coldplay高雄散場順利、桃園慘輸？ 桃市：不能類比

合作《請回答1988》假戲真做 柳俊烈、惠利愛情長跑七年情斷

租金不會拖！房東最愛「這類人」 網曝內情：一租就十幾年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市議員憂南區通車需求遭低估 市府：學校將重新調查

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹客運日前突然發出公告表示駕駛員疾病突發，市區公車路班減駛，高峰里學生原本多搭20路公車上學，只能轉搭71路小巴，但小巴因此擠爆。圖／高峰里長郭朋鑫提供
新竹客運日前突然發出公告表示駕駛員疾病突發，市區公車路班減駛，高峰里學生原本多搭20路公車上學，只能轉搭71路小巴，但小巴因此擠爆。圖／高峰里長郭朋鑫提供

新竹市議員施乃如今天在議會針對南區學生搭車就學及交通專車議題質詢，她不滿教育處以「觀察通車、無學童難上車」理由回文，她上周到現場統計，發現明湖里的起始站都滿班，竟還說沒有通車需求？要求市府詳細調查育賢國中的通車需求。教育處長陳木金回應，將會請學校再度調查，並與交通處共同討論研擬。

施乃如說，她11月6日到現場統計，發現明湖里的起始站都滿班，後面還有11站，難道都沒有搭車需求？據統計候車人數平均63人，其中有5603、5602公車屬於滿班，5604公車減班，已影響育賢國中14名學生就學，由家長接送。

她也出示青草湖國小未來畢業人數，今年有78人，預計明年121人、後年111人，代表未來通車學生只會增加不會減少，市府開辦關埔區的通學專車，一年6百萬服務55位學生，南區有明顯需求，但公車增班遙遙無期，為何不能先以專車紓解？

陳木金回應，根據育賢國中內部調查，觀察公車站與搭車情況回報，認為學生都能正常上學。對於議員的問卷提議，將會來了解學生的通車需求。教育處補充，之前已有調查過一次，調查結果與議員提出的數據有些不同，教育處會與學校盤點，調查車段、車次與通學方式，呈現學生的需求，若有搭車需求，將會與交通處研議如何讓學生通車更加順利。

此外，近期竹市有司機公車生病開刀治療，導致公車減班，40多人擠在20人的小巴士內引發交通安全疑慮，市府與客運業者緊急協調，同意調派外縣市1名司機支援，紓緩尖峰時間學生及上班族的乘車需求。

「公車突發減班，市府的因應措施要加強！」施乃如說，契約中有備用司機制，市府也應研擬好此狀況，畢竟5602與5604公車目前都是代駛，與業者協議開到明年年底，倘若期間突然減班，這些目前都是載運量滿額，將直接衝擊通車需求，呼籲市府研擬幸福小黃或幸福巴士來承接。

交通處長倪茂榮回應，根據契約中原先有備用司機機制，然因這兩年新竹市司機缺19人，都由備用司機全部替代。針對日前減班事件，市府已先掌握訊息，原先採調度市區公車或尋求外縣市協助，然因11月班表已定，需要時間逐一與司機協調，因此先採減班模式，公告之後，新竹客運也協調好外縣市司機來協助尖峰時段開車。

新竹市議員施乃如今天在議會針對南區學生搭車就學及交通專車議題質詢。記者郭政芬／翻攝
新竹市議員施乃如今天在議會針對南區學生搭車就學及交通專車議題質詢。記者郭政芬／翻攝

公車 新竹

延伸閱讀

內東橋南側拓寬工程通車 286萬中央補助款換行車安全居民超有感

時薪制特教助理員寒暑假沒工作 竹市議員批留不住人才

竹市首座集棒球田徑足球場域 西門國小啟用多功能操場

上學放學不再卡卡 竹市在重要學區打造534公尺通學步道

相關新聞

演唱會南北引戰！Coldplay高雄散場順利 桃園慘輸？桃市：不能類比

英國搖滾天團Coldplay在高雄國家體育場連唱2天，意外引發演唱會南北引戰。追星族臉書社團指出，高雄世運主場館散場至車...

竹市議員憂南區通車需求遭低估 市府：學校將重新調查

新竹市議員施乃如今天在議會針對南區學生搭車就學及交通專車議題質詢，她不滿教育處以「觀察通車、無學童難上車」理由回文，她上...

議員揭竹市安養機構量能全台倒數第一 補助調高吃不到

新竹市在今年7月起配合衛福部推動住宿式服務機構使用者補助方案，從6萬調高到12萬，無排富條款，所有市民都適用。不過，議員...

台3線103公里「彎中彎」線形最佳化 車友：轉彎順多了

台3線苗栗縣三灣鄉路段「彎中彎」危險路段，公路局中區養護工程分局苗栗工務段最近完成線形改善，校正曲率半徑等，苗栗工務段...

竹科有人才需求、缺培訓量能 林思銘爭取設立竹縣職訓場

近日有民眾向立委林思銘投訴，竹竹苗作為竹科發展根據地，為何未設置專屬職業訓練場？林思銘指出，根據勞動部資料，整個北部只有...

體育會抗議全運會選手遲未拿到補助 竹縣教育局：核銷中

112年全國運動會10月底在台南市圓滿落幕，新竹縣代表隊共榮獲5金3銀6銅，打破歷年最佳成績，不過議員蔡蕥鍹卻接獲陳情，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。