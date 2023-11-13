議員揭竹市安養機構量能全台倒數第一 補助調高吃不到

新竹市在今年7月起配合衛福部推動住宿式服務機構使用者補助方案，從6萬調高到12萬，無排富條款，所有市民都適用。不過，議員鄭慶欽今天在議會揭露，新竹市老人長照機構的量能卻位居全台最後一名，批評市府美意「看得到、吃不到。」

鄭慶欽說，台灣許多家庭都是照顧到難以負荷，才會將長輩送到長照、安養機構，因此多數是重症長輩，經濟負擔大，市府所推動的方案能有效減輕家庭負荷。然而，竹市上個月獲頒今周刊三獎，但在社會力的評比，老人長照、安養機構可供進住人數占老年人口比率，新竹市每萬人僅53.9，位居全台最後一名。

鄭慶欽表示，在市長高虹安在施政報告中，提及新竹市平均壽命是81.72歲，是非六都縣市最高，但能提供的住宿式服務機構的量能竟然是全台最後一名，雖然目前竹市有11個長照Ａ據點、99個長照B據點和49個C級巷弄長照據點，提供6千個家庭服務，但住宿機構長期不足，需要先把量能補齊，才能提供長輩就近服務。

竹市衛生局長陳厚全表示，在長輩進入住宿式服務機構前，市府會先鼓勵使用社區長照服務，減輕家庭的照顧負擔。新竹市政府正籌畫新設立長照機構，但長期不足背後有結構問題，包含租金貴等因素，東區沒有住宿機構，多集中在香山區和北區，未來將盤點利用舊校地，以BOT等模式來布建長照機構。

鄭慶欽也追問竹市照護員的量能，他認為全台都缺照服員，不能空有機構卻沒有人力。陳厚全回應，目前與勞工局合作，透過職業訓練來培育照服員。