台3線103公里「彎中彎」線形最佳化 車友：轉彎順多了

台3線苗栗縣三灣鄉路段「彎中彎」危險路段，公路局中區養護工程分局苗栗工務段最近完成線形改善，校正曲率半徑等，苗栗工務段長黃陳全騎機車體驗，還有車友反映，都認為轉彎順多了。

台3線103公里三灣鄉大河村路段，車友口耳相傳的彎中彎，騎機車左右連續變換彎道，彎道曲率不一致，存在要改變姿態的過渡期，事故迭有所聞，警方也設置區間測速執法，苗栗工務段採納台灣交通安全協會專家的意見，最近完成線形改善。

黃陳全說，103公里處由原先雙向4汽車道，調整成雙向各1汽車道、1機慢車優先道，因此有更大空間，根據台灣交通安全協會建議，校正曲率半徑，並加入緩和曲線，此外，檢查視距增加反應時間。

103公里線形改善後，他騎車體驗過彎，還有許多車友反映，彎中彎騎車轉彎順多了，客委會重要政策「 浪漫台3線」相對安全，客委會主委楊長鎮還特別表達對台灣交通安全協會感謝之意。

台灣交通安全協會指出，台3線103公里的條件還是相對不好，根本上的線形大概已經最佳化了，如果車友有行經此處，放鬆心情，沉穩的跟著線走，沒有辦法很快速地通過，但應該是相對穩定，有效率，而且安全的。