竹科有人才需求、缺培訓量能 林思銘爭取設立竹縣職訓場

近日有民眾向立委林思銘投訴，竹竹苗作為竹科發展根據地，為何未設置專屬職業訓練場？林思銘指出，根據勞動部資料，整個北部只有桃園設置2處職業訓練場，且竹科有人才需求，明顯設置培訓的量能不足，未來將積極爭取在新竹縣設立職業訓練場，並且針對產業需求進行課程調整，為產業發展培訓充足的人才。

林思銘指出，台灣目前面臨的產業現況是青年低薪、部分高技術含量的工作卻缺工，雖然新竹科學園區內的高科技產業不缺工，但是周遭配合的工程產業卻面臨專業缺工的問題，而以區域內的發展來說，竹竹苗區域內有眾多科學園區與工業區的需求，未設置專屬的職業訓練場確實有問題。