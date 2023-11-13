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竹科有人才需求、缺培訓量能 林思銘爭取設立竹縣職訓場
近日有民眾向立委林思銘投訴，竹竹苗作為竹科發展根據地，為何未設置專屬職業訓練場？林思銘指出，根據勞動部資料，整個北部只有桃園設置2處職業訓練場，且竹科有人才需求，明顯設置培訓的量能不足，未來將積極爭取在新竹縣設立職業訓練場，並且針對產業需求進行課程調整，為產業發展培訓充足的人才。
林思銘指出，台灣目前面臨的產業現況是青年低薪、部分高技術含量的工作卻缺工，雖然新竹科學園區內的高科技產業不缺工，但是周遭配合的工程產業卻面臨專業缺工的問題，而以區域內的發展來說，竹竹苗區域內有眾多科學園區與工業區的需求，未設置專屬的職業訓練場確實有問題。
林思銘表示，雖然大新竹地區因為高科技產業帶來繁榮發展，但園區內的高薪工作幾乎都是需要高學歷背景，對於當地一般青年並未有太多助益，但是科學園區的發展需要周邊工程支應發展，像是配管、配電、建築、水電等工程專業人員的需求也都直線上升，這些高技術含量的人才同樣也有機會得到高薪，設置職業訓練場可以帶來區域內的雙贏效應，提升縣民競爭力的同時，也能讓企業與產業發展得到助益。
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