體育會抗議全中運選手遲未拿到補助 竹縣教育局：核銷中

112年全國運動會10月底在台南市圓滿落幕，新竹縣代表隊共榮獲5金3銀6銅，打破歷年最佳成績，不過議員蔡蕥鍹卻接獲陳情，表示全運會補助代金至今遲未發放，痛批教育局「拿牌拍照搶第一，代金補償跑最後」；不過教育局也說明，因按照相關規定，縣府要依法核實，目前都還在核銷當中，以及有部分選手請領超過規定，才會有無法發放的狀況。

新竹縣體育會理事長田耕豪、新竹縣體育會網球委員會主任委員徐永清與議員蔡蕥鍹、鄭朝鐘、歐陽霆以及新竹縣第二選區立委參選人曾聖凱今天上午帶領體育會成員一同到縣府前遞交陳情書。

田耕豪指出，今年全運會台南市政府為獎勵所有參賽選手，補助選手每人每日400元代金，含雜費200元及住宿費200元，教育局早在賽前已請所有符合請領代金資格的選手簽署清冊，但這筆56萬2000元代金，至今卻遲未發給選手，其他縣市都在全運會開始前就領現，現在全運會都結束2個禮拜了，為什麼縣府還一再拖延？

徐永清也指出，代表新竹縣參賽的285位選手在9月26日應教育局要求，已簽具印領清冊給教育局，並在賽前提供給台南市政府核銷請領補助，補助款已早已入庫，但教育局收下所有選手的印領清冊後，先於10月6日舉辦全運會說明會當天，公開表示不發放補助代金給所有選手，隨後又於全運會期間，再次重申不發放代金，如此打擊選手士氣的做法，著實令人氣憤。

鄭朝鐘表示，教育局事先未對參賽選手請領雜費和住宿費代金明確說明請領額度及規定，事後也未作明快處理的方式，讓代表新竹縣的選手們寒心；蔡蕥鍹也批評，教育局賽前、賽後對選手的權益置若罔聞，等到新竹縣拿下好成績又急著來蹭聲量，非常不重視體育選手的感受。

新竹縣教育局長楊郡慈表示，關於台南補助代金，請領必須符合國內差旅費，且依據選手實際參賽日期來辦理，因此無法在賽前就給領取和核銷，必須依照實際參賽日期並於賽後請領，目前都還在核銷中，像桃園、台北市目前也都還沒發出全運會的代金，如果賽前就發放的縣市，是因為它們經費尚未進公庫。