車流量大！ 桃園大興西路、寶慶路口增設機車左轉道

桃園市桃園區大興西路是往來南桃園交流道的主要幹道，平日上下班尖峰往來車流量大，尖峰時段常有機慢車待轉時溢出待轉格，險象環生。市府交通局近期在大興西路二段路口增設1組機車左轉專用道，並取消兩段式左轉，盼提升安全。

交通局調閱資料發現，大興西路二段左轉寶慶路的尖峰時段，每小時約有500輛機慢車通過，因待轉格空間不足，尖峰時段常有機慢車待轉時溢出待轉格，甚至蔓延至外側車道及停止線後方，影響後方用路人行駛動線。

交通局考量該路口待轉格設置於人行道避車彎內，兩側因受限既有手孔位置，即使擴大待轉格仍無法負荷龐大車流，決議在外側車道增設機慢車左轉專用車道，讓左轉機慢車有更安全的停等空間。

交通局長張新福表示，除增設機車左轉專用道，也將原先機車兩段式左轉與寶慶路同時啟動的時相，調整為機車左轉專用道與大興西路紅燈左轉開啟時同時左轉，以減少與寶慶路左轉車輛發生擦撞的機率。

張新福說，桃園已在10處設置機車左轉專用車道並搭配左轉專用時相號誌，甚至在人行道空間足夠的情形下削減部分空間施作避車彎，希望讓機車快速通過路口，有效降低肇事機率，交通局也會觀察改善效益並滾動式調整。

桃園市10處機車左轉專用道設置位置，包括桃園區春日路與經國路口、龜山區萬壽路二段與山鶯路口、龜山區萬壽路二段與長壽路口、龜山區振興路與西勢湖路口、龜山區振興路與華亞三路口、中壢區中華路二段與自強一路口、中壢區中華路二段與延平路口、中壢區中華路與遠東路口、中壢區中華路一段550號日月光前、桃園區大興西路二段與寶慶路口。