Coldplay演唱會散場僅半小時 他怒：反觀桃園巨蛋交通超爛

英國天團Coldplay上周末高雄演唱會落幕，共17萬人參與，高雄捷運疏運56萬人次，在增加派接駁車、接運班次與指引人員下，人潮順利疏通；一名參與者在臉書上說，上上周他參加桃園巨蛋的韓星見面會，從散場到離開會館就花了1小時，而高雄世運主場館從散場至車站只用了26分鐘，強調一切都跟政治有關。

臉書專頁「Stars Of My Universe」管理者昨晚發文，他上周參加韓國男團EXO成員燦烈的粉絲見面會，地點在桃園巨蛋，交通不但沒有接駁車，必須高鐵、台鐵再轉公車，散場時甚至因公車間隔長，每輛公車擠滿人無法搭，Uber也因塞車無法接送，當地計程車坐地起價，4人共乘每個人收500元，他最後「從活動結束到離開桃園巨蛋，我花了整整一個小時」。

該專頁管理者說，反觀周日辦在高雄世運主場館的Coldplay演唱會，台鐵新左營站就有接駁車，班次約5-10分鐘，沿路有交通局人員指引，從下車到入場僅花了半小時，「散場更誇張，我特地把時間記錄下來，22：02 從座位離開，22：20搭上接駁車，22：28抵達高鐵站」，沿路就有人指引，坐捷運走右側、坐接駁車走左側，他散場至車站只花了26分鐘。

「這是5萬人的大型演唱會，交通配套措施做得比2000人的活動還要好！」該專業管理者認為與政治有關，其他人在該文章下方留言「選對市長真的差很多」、「所以年輕人真的不要亂投票，不理政治亂投票，就會影響你的生活」、「去桃園看一次演唱會真的覺得⋯差很多，整個不想再去第二次」。