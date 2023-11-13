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苑裡市場5年前火災終迎來重建 公所今晚辦說明會

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡鎮長劉育育籲請鄉新踴躍參加今晚的說明會，一起見證公有零售市場能風華再現。圖／公所提供
苑裡鎮長劉育育籲請鄉新踴躍參加今晚的說明會，一起見證公有零售市場能風華再現。圖／公所提供

苗栗縣苑裡鎮公有零售市場5年前火災後，重建工作延宕至今，終迎來動土開工時刻，公所今天晚間將在三里活動中心舉辦說明會，傾聽匯集鄉親與攤商意見；「你的意見，對市場很重要！」鎮長劉育育也在臉書發文籲請鄉新踴躍參加說明會，要讓重建的結果變得更好，讓每一位苑裡人都感到更驕傲。

公所指出，今年8月間，為了加速市場重建進度，同時兼顧專業的工程品質，發包專業工程管理（PCM）的勞務來專案管理，順利決標；10月25日「苑裡鎮公有零售市場拆除重建統包工程」標案，統包工程內容包含新建區域的設計與施工，經費2億4千萬，也順利決標。

另外，苑裡公有零售市場的「歷史建築」部分，工程總經費7000萬，「因應計畫及規畫設計」勞務採購案，於11月7日順利決標，所有工作進度全面啟動，苑裡公有零售市場預計在 2025年年中完工。

劉育育表示，現今老市場看起來還是一片工地、殘留著遭到火燒的痕跡，但此刻已有PCM、統包工程、歷史建築三個專業團隊，即將如火如荼地工作，感謝經濟部、文化部、台電以及苗栗縣政府的經費挹注支持。

她表示，「市場，不只屬於攤商與客人，它自百年前開始，就是我們苑裡的心臟。今天的重建工作，即將決定苑裡未來五十年、甚至一百年的容顏。」邀請苑裡鄉親，一起為了苑裡的門面、苑裡的重要公共設施站出來，一起見證它風華再現。

歷史建築

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