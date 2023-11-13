寵物園區 路殺犬貓也能火化

全台第一家合法的寵物生命紀念業者「幸福美地」，10月底在桃園市新屋區成立幸福美地園區，議員楊家俍質疑業者火化的無主犬貓是否算寵物和一般廢棄物，法律仍有疑義，恐開幕就違法。市府農業局長陳冠義表示，農業部已認定犬貓不管有無飼主，屍體都歸類為非一般廢棄物，準用寵物園區焚燒，無違法之虞；環保局則已請環境部解釋。

幸福美地園區工作人員昨回應，市府已說明沒有違法問題，公司積極配合，給予路殺犬貓有尊嚴走過最後一哩路。

議員楊家俍指出，處理非寵物屍體，需依廢棄物清理法申請固定汙染源設置許可證，業者沒有許可證，卻舉辦公益流浪動物火化活動，動保處委託處理流浪動物屍體，等於打臉自己，「另個重點是沒有飼主的犬貓是否為寵物」，應該釐清寵物定義。

農業局長陳冠義說，農業部認為，基於友善環境及動保立場，犬貓不管有無飼主，屍體皆歸類為非一般廢棄物，準用寵物園區焚燒，無違法之虞。

陳冠義指出，路殺犬貓無法清楚界定有主或無主，以動保法來說，不管有主無主，都不該視為一般廢棄物處理，因此交給合法的寵物紀念業者火化，業者舉辦流浪動物火化活動，或受市府委託處理動物或寵物屍體，都沒問題。

環保局長陳世偉說，專屬焚燒寵物屍體的焚化爐，不屬應申請設置、變更及操作許可的固定汙染源，但無飼主的犬貓是否屬一般廢棄物，已請環境部解釋。