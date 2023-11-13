竹市長春公園 下月開放

新竹市長春公園改建工程目前進度已達98%，現公園出入口區域也正進行最後施工，驗收完成後預計12月開放使用，串連長春公園前龍山東路的路口交通改善工程，日前也順利招標，預計12月動工，明年3月完成全區開放。

城銷處長嚴翊琦指出，年初舉辦長春公園施工說明會時，居民特別關心龍山東路口交通問題，尤其鄰近關埔國小門口上下學成為交通衝突點，並反映「公園外龍山東路底路口之交通問題納入變更設計改善」遙遙無期。

嚴翊琦說，此案曾因物料、人工成本增加，承攬廠商無意願辦理變更設計追加工項，導致須另案辦理招標，後續亦因施工介面整合，學生就學、住戶進出等問題而增加未來施作的困難度，市長高虹安今年指示城銷處積極與各單位多次協調，此案由於工程複雜曾影響原有工期，如今所有障礙皆已排除，將於驗收程序完備後，預計12月開放已完工區域讓民眾使用。

未來施工期間為減緩交通不便及繞道困擾，將與施工廠商、地方社區協調，採分期分區施工，預計今年12月動工，工期3個月，預計明年3月完成全區開放。