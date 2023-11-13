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特教助理員短缺 竹市議員籲加薪留才

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹報導
特教助理員留才不易，恐影響特教生權益。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
特教助理員留才不易，恐影響特教生權益。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

教育部提出專任特教學生助理員計畫，預計4年增加1600人，緩解第一線老師重負。竹市議員施乃如呼籲替特教助理員加薪才能留才，市府回應，竹市時薪制特教助理員雖然寒暑假沒有薪水，但聘期1年，勞健保不中斷，且服務超過時數、有相關執照，薪資都會增加。

施乃如長期接到家長陳情，盼穩定特教助理員人力避免斷層。她說，特教助理員短缺是全台薪資結構與環境問題，竹市府也應正視，不要用義工心態看待。

施乃如說，竹市多聘任時薪制特教助理員，有的甚至一天僅協助幾小時，導致老師壓力未減，且流動性高，導致特教生學習不易改善。

竹蓮國小校長劉向欣說，特教助理員若有更好職缺如代理教師等，往往會離開去爭取，加薪有助聘雇，學校樂觀其成。

教育處表示，竹市有18位專任特教助理員，協助集中式特教班中重度學生，寒暑假有薪資；另198位時薪制特教助理員，依學生在校需求核予時數，寒暑假無薪，但有別過往，市府給予一整年聘期，且勞健保不中斷。

教育處說，時薪制特教助理員薪資也比照台北市，服務超過一定時數且經培訓36小時，基本工資為1.1倍，若取得護理師、照服員執照增加為1.2倍，參與學校暑假課照班也有收入。

竹縣目前進用28名月薪制專任助理員、135名時薪制特教助理員，後者也依學生在校需求核予時數，暑期因沒有需求，以安排培訓為主。

時薪 薪資 施乃如

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