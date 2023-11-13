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機捷A7~A8站噪音尖銳 夜間擾民

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

機捷A7、A8站間軌道附近住戶多次反映，列車轉彎時的噪音尖銳又刺耳，夜間尤其擾民，議員陳雅倫、李宗豪認為，桃捷公司不能堅稱噪音分貝未超標，無視居民抗議；副市長蘇俊賓指出，符合法規不代表沒影響，會評估是否加裝降噪設施，桃捷公司則預計年底安裝軌道潤滑塗佈器。

2017年機捷通車以來，沿線居民多次反映車輛鋼輪摩擦軌道的噪音惱人，加裝隔音罩效果有限，大園區A17領航站2020年建置「軌道防磨塗佈器」，定期在軌道上噴灑水溶性塗料，配合磨軌，降噪有效，後因經費等問題未擴大施作；龜山區A7體育大學站到A8長庚醫院站的噪音問題，桃捷常以「未超標、改善中」回應。

A7到A8間有許多大樓緊鄰機捷軌道，住戶多次向議員陳雅倫陳情指出，列車起步及煞車聲音大又尖銳，實在不堪其擾；陳雅倫說，台北捷運和台中捷運裝隔音罩的地方，不一定超過噪音標準，桃園也可評估加裝，但她從年中函文建議至今，桃捷卻無相關規畫，「不要再跳針堅持己見了」。

議員李宗豪也公布一段住戶拍攝的影片，證實機捷夜間噪音確實很吵，他認為，噪音評估不能只看數據，更重要的是考慮市民實際感受，新北市研考會的研究報告曾指出，高樓層因受音點多，樓層越高越容易受到噪音干擾，建議桃捷加裝隔音罩，也可學習新北環狀線設置浮動式拗道床，將彈簧安裝在軌道下方，或增設軌道自動潤滑裝置，避免夜間噪音嚴重影響民眾生活品質。

「分貝數值不是一定的標準。」蘇俊賓說，機捷特定區域噪音帶給民眾困擾，環保局及捷運公司將協調，評估是否加裝降噪設施。

桃捷總經理莊英震回應，已24小時監測該處噪音，監測結果約77分貝，標準是85分貝，仍有一段距離，桃捷先從維護開始檢討，5月開始夜間磨軌，養護後噪音降為70分貝，也同步向鐵道局爭取裝設軌道潤滑塗佈器經費，6月獲鐵道局同意，預計年底安裝，未來導入智慧鐵道系統，作為改善優化參考依據。

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