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大區輪作取消恐讓農民兩頭空？ 農會：不會在桃園上演

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

農業部「大區輪作」制度明年喊停，傳出苗栗縣苑裡鎮明年一期若休耕，恐領不到4萬2000元補助，若不休耕，則會被取消繳交公糧的資格，農民恐陷入兩頭空窘境。對此，桃園市農業局和新屋區農會都表示，類似情形不會在桃園上演，原因是桃園每年第二期本來就休耕，和苗栗會繼續插秧的情況不同；大區輪作取消後，多數農民第一期不必配合休耕，對大佃農而言反而是福音。

農業局表示，大區輪作取消，桃園影響範圍包括新屋、中壢、過嶺、八德等灌區；原先實施大區輪作，正好計畫休耕的農田，除休耕可領4萬5000元補助，還可領節水獎金4萬2000元，總共8萬7000元，但大區輪作暫停後，就只能領休耕補助4萬5000元，的確對部分農民會造成損失。

但農業局說，桃園代耕業盛行，大區輪作取消後，農民不必配合在明年第一期休耕，大佃農可以持續耕作，有收入來源，對多數農民而言反而是福音。

至於苗栗縣苑裡鎮傳出「兩頭空」窘境，桃園市農業局認為類似情況不會在桃園上演，原因是農糧署「稻作四選三」政策，規定2年4期需休耕1期；但今年到明年為一個區間，明年第一期就算種稻，只要第二期休耕，就不會被取消繳交公糧的資格。

新屋區農會總幹事盧永才也指出，受到東北季風影響，桃園向來都會在第二期休耕，苗栗因東北季風影響小，第二期仍會持續耕作，才會受到「稻作四選三」政策的限制。

農業部「大區輪作」制度明年喊停，桃園市農業局表示影響範圍包括新屋、中壢、過嶺、八德等灌區，但基本上影響程度不大。圖／桃園市農業局提供
農業部「大區輪作」制度明年喊停，桃園市農業局表示影響範圍包括新屋、中壢、過嶺、八德等灌區，但基本上影響程度不大。圖／桃園市農業局提供

桃園 農民 農業部 農糧署

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