迎風館耐震不足將拆除 竹縣關西鎮公所擬原地重蓋行政大樓

新竹縣關西鎮具有30多年歷史的迎風館，原為農民活動中心，一度由縣府委外經營「小熊博物館」，但卻不敵疫情提前解約。該建物經耐震評估後，建議拆除重建。關西鎮長陳光彩指出，關西鎮公所和代表會現址空間狹隘已不敷使用，盼爭取迎風館原地新建綜合行政大樓。新竹縣民政處表示，將盡快函請關西鎮公所申請迎風館報廢，再提計畫爭取補助經費。

陳光彩指出，關西鎮公所和代表會現址空間狹隘已不敷使用，且沒有腹地停車，民眾洽公困難，目前已研擬遷建計畫。而關西鎮迎風館因耐震能力不足、建物屋頂漏水加上地下室積水始終無法解決，未來規畫把迎風館拆除後，就地新建綜合行政大樓，此構想也獲得關西鎮民代表會的支持。

不過新竹縣議員徐瑜新指出，關西鎮迎風館已在今年3月16日由縣府點交歸還關西鎮公所，經公所委託台中結構工程技師公會進行建築物耐震能力評估，報告顯示補強經費高於重建經費50%以上，建議拆除重建，不過迎風館點交至今仍關閉未做任何使用，不少鄉親憂心成為蚊子館。

徐瑜新表示，也因耐震不足、有公共安全疑慮，鎮公所無法再委外經營，建請縣府協助同意解除列管，以利公所後續規畫行政區及提供長期照護等利用，不過民政處9月12日函請經濟部中小企業處同意解除列管，但迄今卻沒有下文？

新竹縣民政處說明，該案因曾獲中小企業處補助，行政院公共工程委員會列案追蹤，經縣府詢問後不需「解除列管」，由地方循程序申請報廢即可。民政處強調，將盡快正式發文給關西鎮公所，提案經代表會同意後，即可提報縣府審計室報廢。

至於關西鎮公所擬興建行政大樓，民政處表示，內政部有相關補助可以申請，目前峨眉鄉即獲補助重建行政大樓中，將盡快函請關西鎮公所申請迎風館報廢事宜，再請鎮公所提計畫爭取補助新建行政大樓經費。