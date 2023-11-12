慈湖雕塑公園重啟銅像不同主題有看頭 議員建議陳列陵寢軍方不允

桃園市大溪區慈湖雕塑公園及停車場遊憩環境改造後重新開幕以來，尤其蔣公（故總統蔣中正）銅像依不同主題重新調整擺設更添特色，成功吸引許多遊客回流參觀，市議員李柏坊建議從慈湖遊客中心至陵寢，陳列蔣公銅像新景觀，未獲軍方同意，市府觀旅局今天下午表示，未來與軍方再研議可行情。

慈湖園區遊客中心、蔣公紀念雕塑公園到蔣公陵寢園區，為兩岸三地遊客參訪必遊景點，慈湖紀念雕塑公園及遊客中心停車場在桃園縣府自2007年11月接管整修後，從2009年開放以來，慈湖園區今年2月起首次封園、斥資5500萬元展開園區硬體設施優化整修大改造，至10月底完成後，已自本月4日起重新開幕，提供遊客喜愛休憩旅遊景點。

市府風景區管理處長廖育儀表示，慈湖遊客中心停車場過去鋪設柏油地面，夏天炎熱，這次慈湖園區硬體優化工程增加停車場綠化面積、增加活動展演廣場，提供假日表演場地，增加中央綠園道，雕塑公園修復蔣公雕塑271座，增加各式地景及水池雕塑展示區，銅像過去依時間順序擺設，新啟用的雕塑公園銅像改頭換面，依坐、立姿勢、半身像及穿著軍裝、中山裝不同主題區展示，銅像造型完好與損壞雕塑分區擺設，公園步道銅像列隊展示，讓遊客參觀耳目一新，吸引不少遊客旅遊。

李柏坊表示，慈湖紀念雕塑公園不少蔣公雕像具重複性，建議將必要、有價值及藝術性的銅像留下，其他的一些銅像可考慮安排在慈湖遊客中心至陵寢兩側，讓遊客參觀更聚焦，創造更具價值的休憩環境。