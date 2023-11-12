法令模糊！全台首間寵物生命園區遭疑「開幕就違法」

桃園市政府輔導業者在新屋區成立全台首間合法寵物生命紀念園區，10月底剛開幕。但民代發現，依法焚化設備需專供寵物使用，該業者卻也用於焚燒流浪動物遺體，質疑違法。市府農業局、環保局表示，犬貓無論有無飼主，若死亡都會送至動保處由委外廠商火化，但現存法令的確有模糊空間，會再與環境部釐清。

過去寵物過世只能依環保法規當作一般廢棄物焚燒，農業部今年7月頒布審查作業要點，替用地解套。桃園市農業局8月底也頒布「桃園市寵物生命紀念業管理辦法」輔導業者合法化，讓首家合法寵物生命紀念園區在10月底開幕。

不過議員楊家俍指出，依據管理辦法第10條，業者「不得混和或處理其他非寵物之動物屍體或廢棄物」，改制前的行政院環保署2018年2月函釋也提及，若處理非寵物屍體，需依廢棄物清理法申請固定汙染源設置許可證，該業者卻在沒有許可證的情況下，舉辦公益流浪動物火化活動，質疑業者剛開幕就違法，農業局動保處委託該業者處理流浪動物屍體，也等於是打臉自己。

「重點是沒有飼主的犬貓是否為寵物？」楊家俍說，桃園擁有全台第1間合法寵物園區令人欣慰，但業者仍該符合現有法令，呼籲環保局、農業局應釐清寵物的定義，別讓一番美意打折。

農業局長陳冠義表示，寵物定義是指有飼主飼養的動物，但路殺犬貓無法清楚界定是否有無飼主，基於動物保護立場，都不該視為一般垃圾廢棄物處理；環保局及動保處已訂立路殺犬貓遺體處理原則，遺體會由清潔隊收集後冰存，再送至動保處由委外廠商火化。