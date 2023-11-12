時薪制特教助理員寒暑假沒工作 竹市議員批留不住人才

教育部提出4年增加1600名特教生助理人員，緩解第一線老師的重負，長期關注特教議題的竹市議員施乃如表示，若特教助理員薪資沒有提高，很難留住人才，流動性高，對特教生在適應環境不易。對此，新竹市府回應，竹市多數為時薪制的特教助理員，雖寒暑假沒有薪水，但聘期一年，勞健保不會中斷，且服務超過時數、有相關執照，薪資都會增加。

施乃如長期接到家長陳情，盼望能穩定特教助理員人力來避免斷層，呼籲市府增加薪資。施乃如說，特教助理員短缺是全台薪資結構與環境問題，新竹非單一個案，不過因薪資不高，有家長認為人數不足。

她曾建議市府參考台北市，依護理師執照、年資等加薪，然而時薪制的特教助理員面臨寒暑假無薪，許多是特教生的媽媽因陪同孩子就學，上過培訓課後來當助理員，通常孩子畢業後，就會跟著離開學校，人力面臨斷層，市府應正視人力隱憂，不再用義工的心態來看。

施乃如說，新竹市大多聘任時薪制特教助理員，有的甚至一天僅協助幾小時，導致老師壓力並未減少，每位學生狀況不同，有時必須一對一照顧，工作很沉重，穩定薪資保障，才有足夠誘因留住人才，若流動性高，對特教生在適應環境、學習上，也不容易有改善。

竹蓮國小校長劉向欣說，幼兒園人力相對國小吃緊，且特教幼兒園的工作津貼相對較低，工作項目相對辛苦，特教助理員長期與學校合作有默契，通常會願意留下來，但若有更好的職缺，例如代理教師等，往往就會離開去爭取，若能提高薪資待遇，對聘雇有幫助，學校樂觀其成。

新竹市政府教育處表示，新竹市有18位專任特教助理員，主要是協助集中式特教班中重度學生，寒暑假都有薪資。198位為時薪制的特教助理員，依據學生在校需求來核予時數，雖然在寒、暑假沒有薪水，但有別於過往，新竹市府給予一整年的聘期，且勞健保不會中斷。

為穩定時薪資特教助理員，薪資也比照台北市，只要服務超過一定時數，且經過培訓36小時，基本工資為1.1倍，若取得護理師、照服員執照增加為1.2倍，部分學校在暑假開設課照班，有參與也還有部分收入，不過這仍是看個人的意願。