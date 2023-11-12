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竹市獲中央撥新竹漁港疏浚費 疏浚量再增18萬立方公尺

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
此次再獲漁業署核定新竹漁港疏浚設計監造勞務費用275.7萬，未來將可再獲3579萬經費、清淤量預計增加約18萬立方公尺。圖／市府提供
此次再獲漁業署核定新竹漁港疏浚設計監造勞務費用275.7萬，未來將可再獲3579萬經費、清淤量預計增加約18萬立方公尺。圖／市府提供

新竹漁港為台灣西北海岸重要的漁業基地，因地理、環境、氣候等先天條件，長年受潮汐漂沙及季風吹入飄沙造成淤積。為確保船隻航行安全，新竹市政府代辦漁業署兩年一度疏浚工程，目前已完成漁港北堤防航道側陸上積沙清除，航道中央亦已浚挖加深。此外，港區內泊地近年來加速淤積，在市府積極協調下，漁業署已核定增撥新竹漁港疏浚工程代辦經費設計監造費用275.7萬元，持續委託市府代辦清淤工作，預計可再增加18萬立方公尺疏浚量。

市長高虹安表示，新竹漁港長期因潮汐往復帶入沙源及冬季東北季風吹入飄沙導致淤積，縮短適合進出港的時間，衝擊漁民生計及安全，今年市府積極向漁業署爭取疏浚工程經費，除原訂2年1次4千萬元經費外，此次再獲漁業署核定新竹漁港疏浚設計監造勞務費用275.7萬，未來將可再獲3579萬經費、清淤量預計增加約18萬立方公尺，將優先針對航道口危險區域及內泊地淤塞區域施作，守護漁港及海上作業安全。

產發處指出，近年因頭前溪出海口裸露沙地增加沙源等原因，加速漁港淤積，在市府積極協調下，漁業署同意補助額外經費，委託市府繼續代辦執行，確保疏浚作業年度不間斷並增加疏浚量，符合漁民期待。除了漁港疏浚外，同時加強漁港北側沙地植生及施作防沙籬，清沙加上植樹雙軌並行，減緩港內淤積速度。

產發處說明，近年新竹漁港因為頭前溪及鳳山溪口沙源明顯增加，出海口河道退潮時可顯見竹北側沙灘逐漸往南延伸，導致漁港淤塞沙源更為複雜。感謝立委鄭正鈐、市議員黃美慧協助向漁業署反映淤積問題，並獲增撥疏浚經費。市府將持續配合代辦疏浚工作、加強北堤外側植生定沙，積極辦理陸上清沙及港內疏浚作業，解決新竹漁港淤積。

新竹 漁業署

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