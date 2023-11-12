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影／沒隔音罩！夜間噪音引民怨 桃捷提1解方

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
機捷行經A7、A8站之間時會出現尖銳又刺耳的噪音。桃捷表示將加裝軌道潤滑塗布器，並導入智慧鐵道系統，作為未來改善優化參考依據。圖／桃捷提供
機捷行經A7、A8站之間時會出現尖銳又刺耳的噪音。桃捷表示將加裝軌道潤滑塗布器，並導入智慧鐵道系統，作為未來改善優化參考依據。圖／桃捷提供

機捷行經A7、A8站之間，轉彎時會出現尖銳又刺耳的噪音。民代批評，屢次反映，桃捷公司卻堅稱噪音分貝未超標，不願加裝隔音罩，根本無視居民抗議。副市長蘇俊賓回應，就算符合法規，也不代表沒影響民眾，會請環保局及桃捷協調，評估是否加裝降噪設施。桃捷表示將加裝軌道潤滑塗布器，並導入智慧鐵道系統，作為未來改善優化參考依據。

疫後機捷運量提升、班次增加，但議員陳雅倫指出，近來多位居民陳情，夜間噪音嚴重影響生活品質，尤其A7至A8間的轉彎段，捷運起步及剎車尖銳聲非常大，周邊住戶實在不堪其擾；事實上，台北捷運和台中捷運裝隔音罩的地方，不一定超過噪音標準，桃園也可評估加裝，但她從年中函文建議至今，桃捷公司卻沒有相關規畫，「希望桃捷不要再跳針堅持己見了。」

議員李宗豪說，噪音評估不能只看數據，更重要的是考慮市民實際感受，龜山林口生活圈的住宅都是社區大廈，新北市研考會的研究報告曾指出，高樓層因受音點多，樓層越高越容易受到噪音干擾。

他認為除了加裝隔音罩，也建議桃捷學習新北市環狀線，設置浮動式拗道床，將彈簧安裝在軌道下方降低轉彎時的噪音，或增設軌道自動潤滑裝置，讓居民受到的影響降到最低。

「分貝數值不是一定的標準。」蘇俊賓表示，特定區域的噪音帶給民眾困擾，環保局及捷運公司將協調、掌握資料，評估是否加裝降噪設施。

桃捷總經理莊英震強調，接獲反映後已積極協助解決，並24小時監測該處噪音，但監測結果約77分貝，距離標準85分貝仍有一段距離；桃捷先從維護開始檢討，5月時已在夜間磨軌，養護後噪音降為70分貝，也同步向鐵道局爭取裝設軌道潤滑塗布器經費，6月獲鐵道局同意，預計年底安裝。

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