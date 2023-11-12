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龍山東路交通改善決標！ 竹市長春公園12月將開放完工區

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
長春公園鄰近龍山東路未來交通改善計畫示意圖。圖／市府提供
長春公園鄰近龍山東路未來交通改善計畫示意圖。圖／市府提供

新竹市長春公園改建工程目前進度已達98%，現公園出入口區域也正進行最後施工，驗收完成後預計12月開放使用，此外，串連長春公園前龍山東路的路口交通改善工程，日前已順利招標預計12月動工，明年3月完成全區開放。新竹市長高虹安表示，長春公園提供全齡無障礙休閒場域，市府也同步規劃改善周邊交通，要給市民更安居的生活品質。

城市行銷處說明，長春公園樹木資源豐富，加上冷水坑溪行經，水綠資源潛力十足，市府打造觀水大草坡和樹林小徑，並規劃無障礙步道系統串聯公園內、外，依原有地形調整規劃全年齡遊戲場及活動場域，讓社區節慶、孩童活動皆可彈性使用。

城銷處長嚴翊琦指出，今年初舉辦長春公園施工說明會時，在地居民特別關心龍山東路口交通問題，尤其鄰近關埔國小門口上下學成為交通衝突點，並反映「公園外龍山東路底路口之交通問題納入變更設計改善」遙遙無期。

嚴翊琦說，此案曾因物料、人工成本增加，承攬廠商無意願辦理變更設計追加工項，導致須另案辦理招標，後續亦因施工介面整合，學生就學、住戶進出等問題而增加未來施作的困難度，市長今年即指示城銷處積極與各單位多次協調，此案由於工程複雜曾影響原有工期，如今所有障礙皆已排除，將於驗收程序完備後，預計12月開放已完工區域讓民眾使用。

未來施工期間為減緩交通不便及繞道困擾，將與施工廠商、地方社區協調，採分期分區施工，預計今年12月動工，工期3個月，預計明年3月完成全區開放，盼未來給市民更安居的生活品質。

長春公園預計12月開放使用。圖／市府提供
長春公園預計12月開放使用。圖／市府提供
未來施工期間為減緩交通不便及繞道困擾，將與施工廠商、地方社區協調，採分期分區施工，預計今年12月動工，工期3個月。圖／市府提供
未來施工期間為減緩交通不便及繞道困擾，將與施工廠商、地方社區協調，採分期分區施工，預計今年12月動工，工期3個月。圖／市府提供

高虹安

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