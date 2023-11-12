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2500包培養土準備好了 苗栗市25日提供資收物兌換

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所準備2500包培養土，將於11月25日辦理資收物兌換活動。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所準備2500包培養土，將於11月25日辦理資收物兌換活動。圖／苗栗市公所提供

苗栗市公所資源回收物兌換培養土活動，將於11月25日登場，準備2500包，每包重量約10公斤，每人限量最多10包，市公所歡迎市民踴躍兌換，響應落實垃圾分類廚餘回收。

市公所2019年4月啟用廚餘破碎及脫水打包設備，混合木屑產製的培養土，每年辦理資收物兌換培養土活動，可以當成肥料種菜、種花，也受到市民期待， 今年將於11月25日上午9點在市公所後棟清潔隊前廣場舉行，換完為止。

公所清潔隊員連日來忙著打包熟餘發酵熟成的培養土，今年1包重量增加，兌換的資收物相對提高，包括紙類5公斤、寶特瓶30個、鐵鋁罐5公斤、電池30個，或3C產品平板、筆電、鍵盤、手機、滑鼠、遙控器任3項，可以兌換1包，培養土準備2500包，每人最多限兌換10包，洽詢電話037-331917。

市公所指出，廚餘占一般家庭垃圾的2至3成，公所送燒垃圾並將於明年從每噸1200元，調漲到1600元，如果市民落實垃圾分類，不僅降低送燒費用，還可以提升廚餘回收，增加培養土產製，一舉數得。

廚餘可回收項目，包括剩菜、剩飯、生菜葉、軟質果皮、茶葉、咖啡渣、廢食用油等；不能回收項目，包括大魚刺、骨頭、硬質果皮、果核、蛤貝類殼等，另，廚餘常混入塑膠袋、水果網袋、紙餐盒、筷子、牙籤等，不僅清潔隊員必須費功夫分離，有時還會傷人，公所籲請市民配合，前端就做好垃圾分類。

苗栗市公所準備2500包培養土，將於11月25日辦理資收物兌換活動。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所準備2500包培養土，將於11月25日辦理資收物兌換活動。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所準備2500包培養土，將於11月25日辦理資收物兌換活動。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所準備2500包培養土，將於11月25日辦理資收物兌換活動。圖／苗栗市公所提供

廚餘 垃圾分類

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