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桃園景福宮 捷運不敢鑽過去

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園捷運綠線工程不敢驚擾「大廟」景福宮，捷運路線會繞行廟西側不會穿越。記者鄭國樑／攝影
桃園捷運綠線工程不敢驚擾「大廟」景福宮，捷運路線會繞行廟西側不會穿越。記者鄭國樑／攝影

桃園捷運綠線從桃園區台鐵桃園站往北到蘆竹區路段採地下化，被稱為「大廟」的景福宮就坐落捷運路線的中正路樞紐上，原本筆直的捷運路線到景福宮前就從西側繞行，深怕擾動神明。桃園接連4任縣市長朱立倫、吳志揚、鄭文燦到張善政也都會到景福宮，為捷運工程祈福。

供奉開漳聖王的景福宮歷史278年，是桃園區歷史最悠久的廟宇，至今保有嘉慶18年的石柱。1985年由內政部指定為三級古蹟，自清朝起轄管15庄，被地方稱為「大廟」。

捷運綠線是桃園重大交通建設，景福宮資深總務吳演興回憶最早自朱立倫任縣長時，當時完成路線初步規畫，一名年輕的工程師來管委會簡報時一派輕鬆說，捷運會像「鑽轎底」般從景福宮下方經過，建築不會受影響，此話讓廟方大吃一驚。

吳演興說，管委會當場強調景福宮是15街庄的信仰中心，不會同意捷運從廟下方鑽過，以免破壞地理風水，雖然朱立倫口頭答應朝繞行規畫，但是廟方擔心口說無憑，還曾行文要求縣府答覆排除鑽過廟下方，縣府回文同意採弧型繞過。

吳演興說，後來吳志揚任縣長帶著設計圖跟管委會說明，強調捷運已經繞行；鄭文燦上任後信眾仍有疑慮，還開幾次座談會，最後發公文說明保證繞行。如今捷運綠線已經施作，期待寺廟文化與地方建設共榮發展。

捷運 桃園 朱立倫

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