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竹中車站無障礙通道 遭上鐵鍊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
台鐵竹中車站無障礙坡道被發現遭站方上鐵鍊，可能造成輪椅族無法通行。圖／讀者提供
台鐵竹中車站無障礙坡道被發現遭站方上鐵鍊，可能造成輪椅族無法通行。圖／讀者提供

台鐵內灣線的竹中車站日前被民眾發現在供輪椅通行的無障礙坡道竟被加裝鐵鍊，造成輪椅族根本無法走，站方解釋是怕機車騎上人行道違停，但立委王婉諭現勘又發現，站方還將員山路旁的無障礙坡道拆除，有違反身心障礙者權益保障法之虞，要求台鐵2周內提具改善方案。

台鐵局回應，因原設於員山路旁的無障礙坡道不符設置規範，經會同地方代表共同決議廢除員山路無障礙坡道，另於竹中路旁設置新坡道，但為防機車進入停放，才加掛鐵鍊並設服務鈴。目前已要求竹中站撤除鐵鍊，並於入口處設置告示牌，機車不得任意進入站區違停及妨礙身障人士進出。

王婉諭表示，上月接獲民眾反映無障礙坡道受阻後，隨即向竹中車站反映，但站方卻稱是為了阻擋機車進入站區停放，甚至強調該處鐵鍊設置多年，有需求者可透過服務鈴尋求站務人員協助。

王婉諭認為，無障礙設施能夠讓身障者可以在環境中無須藉由他人協助便可自由地移動。若站方擔心機車違停站區，可設人行道禁止停車標誌，由警方取締違停車輛。

縣府工務處指出，針對竹中站設置無障礙通道相關疏失，已限期台鐵2周內提出改善計畫送縣府審查，屆期如未改善完成等，將依法處建物所有權人6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並限期改善。

違停 台鐵 人行道

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