竹市護城河周末封街辦Chill爽市集 集結上百攤文青手作

新竹市政府今天起一連2天在護城河晶品城路段封街舉辦「2023新竹城市週末星光夜」最終場活動「Chill爽市集」，現場集結超過100個攤位文創質感手作市集，吸引不少民眾相約漫步護城河畔、逛市集、吃美食，享受愜意的文青假日時光。

市府秘書長張治祥今天到場參與，她說，市府上周先在新竹公園舉辦「森park市集」與「星光電影院」共吸引3萬人次造訪，獲得熱烈回響，今天在站前護城河畔舉辦的「Chill爽市集」同樣集結許多新竹在地文創品牌，希望民眾都能來逛攤以行動支持。

Chill爽市集集結包含「麥莉貝果」、「YL Candle Studio」、「明白甜點店」、「吉草堂青草舖」、「那顆桔子」、「Mooliy 慕璃」等店家，現場還有勵志講座，今天先邀請見域工作室「貢丸湯」雜誌創辦人王昱登分享人生創業的故事，明天下午3點則邀請知名斜槓療癒系作家阿飛經驗分享，歡迎民眾到場聆聽。

城銷處指出，Chill爽市集明天將迎來最終場，市府除了與「好好手感微笑市集」合作之外，也邀請許多在地店家參與，包含「江山藝改所」聯名推出限定手作植食，「嗨賴文具工作室」推出活動專屬的手帳製作，喜愛文藝手作的民眾絕不能錯過。