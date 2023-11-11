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別錯過！銅鑼杭菊芋頭節登場 11月底前是賞花最佳時節

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣杭菊芋頭節「菊祥如芋」今、明兩天在銅鑼鄉秋美人農場熱鬧登場，周邊杭菊、波斯花海美不勝收，吸引大批遊客來賞花，徜徉在迷人的花田景致中。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣杭菊芋頭節「菊祥如芋」今、明兩天在銅鑼鄉秋美人農場熱鬧登場，周邊杭菊、波斯花海美不勝收，吸引大批遊客來賞花，徜徉在迷人的花田景致中。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣杭菊芋頭節「菊祥如芋」今、明兩天在銅鑼鄉秋美人農場熱鬧登場，周邊杭菊、波斯花海美不勝收，吸引大批遊客來賞花，徜徉在迷人的花田景致中；銅鑼是國內最重要的杭菊產地，每年開花時節，白色杭菊如雪花落地、黃色杭菊金燦奪目，美不勝收，花期可至12月間，但賞花最佳時間在11月底前，鄉農會歡迎全國民眾不要錯過賞花好時機。

今天風和日麗，銅鑼杭菊芋頭節在西湖溪畔的秋美人農場推出2天活動，吸引大批人潮及親子前來，在黃、白杭菊田間取景，農會今年還栽植波斯菊花田，田中有恐龍造景，吸引親子打卡拍照，擺姿勢留影，盼留住迷人的瞬間。

銅鑼鄉農會指出，杭菊和芋頭是銅鑼秋收時節兩大特產，今年杭菊栽培面積廣達40公頃，但受颱風影響受損四成，又逢肥料及人工資材上漲，預估杭菊價格將上揚；杭菊栽培遍及鄉內各村，農會規畫6條賞花路線，從11月中旬起3周內是賞花最佳時節。今、明兩天杭菊芋頭節在會場安排多項節目，上午8點半到下午4點在銅鑼火車站提供免費接駁車服務，相關資訊可上農會粉專「花現銅鑼」掌握最新訊息。

縣長鄉鍾東錦上午參加開幕式，銅鑼杭菊產銷班在今年全國近6000個農產產銷班競賽中， 獲選全國十大績優農業產銷班，會中接受匾額頒贈。

農糧署北區分署表示，銅鑼杭菊通過411項農藥殘檢驗，通過產銷履歷面積已達14公頃，透過完整溯源讓產品更安全，民眾常吃的銅鑼燒，一般內餡多採用進口原物料加工，銅鑼農會推出的「杭菊銅鑼燒」內餡採用國產紅豆，還加入杭菊口味，使地方農產結合國產雜糧，共創雙贏，順應商品年輕化農會也推出杭菊果凍、仙草果凍，增加年輕族群市場。

杭菊和芋頭是銅鑼秋收時節兩大特產。記者胡蓬生／攝影
杭菊和芋頭是銅鑼秋收時節兩大特產。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣杭菊芋頭節「菊祥如芋」今、明兩天在銅鑼鄉秋美人農場熱鬧登場，周邊杭菊、波斯花海美不勝收，吸引大批遊客來賞花，徜徉在迷人的花田景致中。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣杭菊芋頭節「菊祥如芋」今、明兩天在銅鑼鄉秋美人農場熱鬧登場，周邊杭菊、波斯花海美不勝收，吸引大批遊客來賞花，徜徉在迷人的花田景致中。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣杭菊芋頭節「菊祥如芋」今、明兩天在銅鑼鄉秋美人農場熱鬧登場，周邊杭菊、波斯花海美不勝收，吸引大批遊客來賞花，徜徉在迷人的花田景致中。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣杭菊芋頭節「菊祥如芋」今、明兩天在銅鑼鄉秋美人農場熱鬧登場，周邊杭菊、波斯花海美不勝收，吸引大批遊客來賞花，徜徉在迷人的花田景致中。記者胡蓬生／攝影
銅鑼杭菊產銷班在今年全國近6000個農產產銷班競賽中， 獲選全國十大績優農業產銷班，會中接受匾額頒贈。記者胡蓬生／攝影
銅鑼杭菊產銷班在今年全國近6000個農產產銷班競賽中， 獲選全國十大績優農業產銷班，會中接受匾額頒贈。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣杭菊芋頭節「菊祥如芋」今、明兩天在銅鑼鄉秋美人農場熱鬧登場，周邊杭菊、波斯花海美不勝收，吸引大批遊客來賞花，徜徉在迷人的花田景致中。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣杭菊芋頭節「菊祥如芋」今、明兩天在銅鑼鄉秋美人農場熱鬧登場，周邊杭菊、波斯花海美不勝收，吸引大批遊客來賞花，徜徉在迷人的花田景致中。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣杭菊芋頭節「菊祥如芋」今、明兩天在銅鑼鄉秋美人農場熱鬧登場，周邊杭菊、波斯花海美不勝收，吸引大批遊客來賞花，徜徉在迷人的花田景致中。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣杭菊芋頭節「菊祥如芋」今、明兩天在銅鑼鄉秋美人農場熱鬧登場，周邊杭菊、波斯花海美不勝收，吸引大批遊客來賞花，徜徉在迷人的花田景致中。記者胡蓬生／攝影

農會 賞花 芋頭 苗栗縣

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