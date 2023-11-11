群鳥飛舞超壯觀 新竹市金城湖秋水鳥季登場

新竹市金城湖每年秋季迎來候鳥南下度冬，是賞鳥好季節。市府今天舉辦「2023秋水鳥季」活動，現場設置鳥類觀察站、生態濕地導覽、生態闖關遊戲站等體驗活動，歡迎民眾前來欣賞千里渡海而來的水鳥，感受群鳥飛舞的壯觀景象，還可順遊賞蟹步道，來場竹市生態小旅行。

金城湖位於香山濕地北側的半天然湖泊，濕地潮間帶孕育底棲生物，加上金城湖內水草茂盛且周邊防風林環繞，擁有豐富生態資源，吸引了眾多水鳥覓食與棲息，加上度冬候鳥，可觀賞逾45種鳥類，是北台灣熱門的賞鳥與觀蟹的熱門景點。

產發處說明，現在正是到金城湖是賞鳥好季節，包含近期熱門的電影明星蒼鷺也現蹤；蒼鷺是台灣體型最大的鷺科成員鳥類，8月就會陸續抵達台灣度冬，並停留至隔年4月，體長可達102公分，經常在水中定住不動，長時間等待水面下獵物並瞬間啄食，同類搶食時則會發出粗啞的叫聲。

產發處指出，金城湖近期也發現「國際明星』黑面琵鷺來訪、高蹺鴴現蹤群聚、小水鴨及琵嘴鴨也來湊熱鬧，且隨時都能在湖畔灘地看見清白招潮蟹、北方招潮蟹等多樣生態，還有機會觀賞千鳥群飛起舞的壯觀景象。