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車站無障礙坡道被拆還上鐵鍊 王婉諭要求台鐵2周內改善

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
立委王婉諭（右1）會勘發現竹中車站無障礙坡道不止一項疏失，要求台鐵2周內提具體改善方案。圖／時力新竹縣黨部提供
立委王婉諭（右1）會勘發現竹中車站無障礙坡道不止一項疏失，要求台鐵2周內提具體改善方案。圖／時力新竹縣黨部提供

台鐵內灣線的竹中車站日前被民眾發現，在供輪椅通行的無障礙坡道竟被加裝鐵鍊，造成輪椅族根本無法走，站方解釋是怕機車騎上人行道違停，但立委王婉諭會勘又發現，站方竟將其他無障礙坡道拆除，有違反身心障礙者權益保障法之虞，要求台鐵2周內提具其他可行改善方案。

新竹縣府工務處證實站方未依規定申請就隨便拆除無障礙通道有疏失。王婉諭要求台鐵應盡快完備申請程序，並向權責單位提具替代改善方案。

王婉諭表示，上個月接獲民眾反映無障礙坡道受阻後，隨即向竹中車站站方反映，但站方人員卻稱如未設鐵鍊，會造成機車進入站區停放，且強調該處鐵鍊已設置多年，遇有需求者均可透過服務鈴尋求站務人員協助。

王婉諭批無障礙坡道卻又加裝鐵鍊是本末倒置，更可能違反身心障礙者權益保障法及公共建築物無障礙設施設計相關規範。會勘更發現原本員山路側設有無障礙坡道，卻因不明原因遭站方拆除，導致障礙者須繞行250公尺至竹中路側進站。

無障礙設施的設置目的是為了還給身心障礙者對於環境最大的獨立性、掌控度，讓身心障礙者可以在環境中無須藉由他人協助便可自由地移動，應持續深化無障礙環境建置，達成真正共融、友善的社會。

王婉諭 台鐵 輪椅 新竹

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