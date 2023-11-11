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快儲水！桃園「這區」將停水逾5600戶受影響

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
台水公司為配合桃園中壢運動公園區段徵收開發案，辦理中壢仁慈及龍慈路送水管線工程，將於11月15日9時起至晚間12時止，共15小時停水，預計影響5637戶。圖／報系資料照
台水公司為配合桃園中壢運動公園區段徵收開發案，辦理中壢仁慈及龍慈路送水管線工程，將於11月15日9時起至晚間12時止，共15小時停水，預計影響5637戶。圖／報系資料照

台水公司為配合桃園中壢運動公園區段徵收開發案，辦理中壢仁慈及龍慈路送水管線工程，將於11月15日9時起至晚間12時止，共15小時停水，預計影響5637戶，提醒民眾預先儲水備用。

11月15日9時起至晚間12時止，共15小時停水，停水區域包含中壢區後寮里、龍慈里、普慶里中山東路二段、普光二至三街、普慶路、金鋒二至三街、振興里環中東路二段、龍興里環中東路二段、後興路二段、仁美里中山東路三段、金鋒二至六街、龍華街一段、普慶路、至善里後寮一至二路、龍昌路 190 巷、龍慈路、龍興路、龍清街、龍智路、馬祖新村眷村文創園區、後興路二段。

桃園經發局提醒，為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區住戶出現供水不穩定現象。民眾請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

經發局說，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸汙染。水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

停水 桃園 台水

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