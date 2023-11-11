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竹市棒球場地下停車場停用 議員批罔顧市民使用權

中央社／ 記者郭宣彣新竹市10日電

綠黨新竹市議員劉崇顯今天說，竹市長高虹安昨天稱棒球場覆土不符設計，恐有結構安全疑慮，棒球場下停車場要停用，批決定太倉促罔顧市民使用權，市府說，規劃依專業認定安全至上。

新竹市議會第11屆第2次定期會，劉崇顯質詢說，高虹安昨天指棒球場因覆土不符設計，可能有結構安全疑慮，棒球場下方的停車場要封場停用，對此決定批評市府太過倉促。

劉崇顯表示，市府在沒有其他客觀檢核數據佐證安全疑慮，也沒向市民說明的情況下就宣布要封場停用，根本決定太草率與倉促，更罔顧市民使用公共設施的權益。

新竹市政府工務處長曾嘉文說，統包商雖認為承重尚符，但市府對此數據存疑，憂心結構安全有顧慮，除了考量棒球場的結構安全須經第三方公正單位認證及檢核，也考量棒球場即將改善施工，經討論決定改善時下方淨空，以策安全。

市府會後向中央社記者說，為維護市民安全，一切規劃依專業認定，市府尊重專業安全至上，後續期程將配合相關工程及措施公告，於實施前會做好宣導說明。

新竹市政府昨天透過新聞稿表示，經國內外專家現場勘查，證實球場最深處有65公分覆土，但原設計只有30公分，覆土高度超出原設計，有公共安全疑慮，市府要求承包廠商必須重新計算及確認結構安全性，並經第3方公正單位審核通過，否則廠商應立即移除有安全疑慮的過載承重。

市府指出，在結構安全未經確認前，新竹棒球場地下停車場將先辦理收回跟封場，確保公共安全，將對計有200個汽車停車格、280個機車停車格的地下停車場進行封閉、禁停。

新竹 停車場

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