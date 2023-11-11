議員促爭台積設廠 楊文科盼中央別擋科三

新竹縣議會正召開第20屆第2次定期會，議員吳菊花與林昭錡昨分別呼籲縣長楊文科爭取台積電1.4奈米設廠，盡快由縣府展開土地徵收規畫，以平衡縣內鄉鎮發展；對此，楊文科表示近期有與台積電高層商談，也希望中央不要再擋科三計畫。

吳菊花表示，湖口許多農地不適合耕種高經濟作物，若不發展為工業區，等於浪費土地，長嶺及長安村交通區位方便，不僅有台31線，未來還有湖口第二交流道，又是新竹少有的大片平坦土地，建議設工業區或產業創新園區，吸引台積電前來。

林昭錡則指出，竹東早就有竹科三期計畫，雖30年前地方反對導致計畫暫停，但時空背景大不相同，年輕世代多持正面態度，縣府應先行提高公告地價，展開詳細土地分區規畫，一旦中央點頭，馬上就能徵收。

楊文科表示台積電的設廠是企業個別考量，必須由政府先辦理土地徵收，再由企業承租土地進行開發，會爭取台積電1.4奈米到竹縣設廠，「前幾天有跟台積電高層見面」。至於科三，希望中央不要再擋，趕快通過計畫，讓地方能趕快開發。