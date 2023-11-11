新竹棒球場 將封閉地下停車場惹議

新竹市立棒球場因覆土厚度不符設計需要改善，但市長高虹安宣布棒球場的地下停車場也將停用，引發綠黨市議員劉崇顯質疑決策倉促，恐衝擊民眾生活；新竹市工務處長曾嘉文表示，棒球場即將進行改善工程，考量結構安全有顧慮，經過密集討論才決定淨空。

新竹棒球場工程爭議不斷，今年又被發現球場最深處有65公分覆土，但原設計只有30公分，覆土深度超出原先設計。高虹安前天說，已要求承包廠商重新計算及確認結構安全性，在結構安全未經確認之前，棒球場地下停車場先辦理收回跟封場。

棒球場停工超過1年，如今連地下停車場也將封閉，引發話題。劉崇顯昨天在議會質詢時，直言「棒球場明年球季開打跳票，地下停車場也變提款機」，要求市府工務處說明棒球場實際承重究竟有無問題？為何日前專案報告都沒說明封場訊息。

曾嘉文表示，停用決定是6日議會專案報告之後才做成，由於棒球場承重需要第三方檢核才算數，地下停車場封閉將是施工改善配套措施。棒球場改善採取「全面換土」，施工期程約13個月，市府會秉持專業態度處理此案，實施前會做好宣導說明，以及研擬承租優惠，不損及原承租人的權益。