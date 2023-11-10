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新竹大車站座談、公聽會 竹市府：7成3建議盼立體化

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
規模達百億元的新竹大車站計畫受到地方矚目，市府近月陸續依據議會建議舉辦專家學者座談會、公聽會。本報資料照
規模達百億元的新竹大車站計畫受到地方矚目，市府近月陸續依據議會建議舉辦專家學者座談會、公聽會。本報資料照

規模預算上百億元的新竹大車站計畫進度受矚目。市議員李國璋今天質詢表示此案在今年議會獲得過半議員連署，希望能暫緩推動，追問市府最新進度如何？竹市府都發處長翁義芳答詢，8、9月陸續辦過專家學者座談會、公聽會，有73.7％參與者建議改推立體化或認為計畫內容需修正，市府會審慎研議評估，定案後向市民說明。

新竹大車站綜合規畫案去年4月29日提送交通部，並於6月1日、10月13日召開2次審查會議，市府修正後於去年12月21日再報部續審。交通部今年2月2日請市府再與台鐵局協商，並確認修正內容後再提送，市府於今年5月31日與台鐵局協商主辦機關等事宜。

都發處也考量今年以前市府並未正式對外說明大車站的綜合規畫內容，市府今年8月22日、9月25日分別辦理專家學者座談會及公聽會，擴大民眾參與、廣納各方意見。

竹市府都發處也依據2場會議所提意見分析，結果顯示約26.3％贊成續推跨站平台，主要意見包括已爭取中央經費、政策應延續、改推立體化經費過於龐大等。

不過，2場會議有約73.7％建議改推立體化或認為計畫內容需修正，主要意見包括立體化始能真正縫合發展、應以城市百年建設思考、日後再推動經費將更高、工程經費、開發效益及財務過於樂觀、南北公園維管歸屬、古蹟車站保存利用、擔心是否加速舊城商圈沒落、跨站平台限制立體化發展可能等。

翁義芳今天在議會答詢時也提到，依新竹市議會第11屆第1次及第5次臨時會議員提案，有67.6％議員提出大車站興建可能造成施工黑暗期、僅供行人穿越、公車轉運功能不足、南北公園維管、限制鐵路立體化可能性、市庫財政影響等負面效益，也有52.9％議員提案建請市府暫緩推動，市府都會納入整體評估。

李國璋認為，政府就算發現金，也不見得全部人都會贊成，強調若市府有明確決策方向，應該要勇敢放放手去做，已經花了好幾個月評估，究竟今年年底會不會有結論？屆時也應該要有完整說明，包含預算評估、規畫方向與可能效益等。

翁義芳說明，新竹大車站計畫影響大新竹地區長遠發展，現階段因許多專家學者及民意提出質疑及修正建議，為維護民眾權益，市府正在審慎研議評估，將各方意見納入後續政策方向，屆時將向市民公開說明。

新竹 議員 交通部

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