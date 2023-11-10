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新竹棒球場地下停車場將封場挨批 竹市府：安全考量

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市立棒球場地下停車場將封場。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場地下停車場將封場。記者張裕珍／攝影

新竹市立棒球場因覆土厚度不符設計，市長高虹安昨天宣布棒球場下方的停車場也將封場停用，綠黨市議員劉崇顯今天質詢此事，認為棒球場地下停車場封閉對市民生活衝擊大，質疑市府決策過於倉卒，此決定是否有數據基礎？還是背後有政治考量？

市府工務處長曾嘉文答詢回應，統包商雖認為承重尚符，但市府對此數據存疑，憂心結構安全有顧慮，除了考量棒球場的結構安全需經第三方公正單位認證及檢核，也考量棒球場即將改善施工，近日經過密集討論，決定改善時下方要淨空，以策安全。

新竹市立棒球場工程爭議不斷，今年又被發現球場最深處有65公分覆土，但原設計只有30公分，覆土深度超出原先設計。高虹安昨天表示，已要求承包廠商重新計算及確認結構安全性，在結構安全未經確認之前，棒球場地下停車場先辦理收回跟封場。

棒球場停工超過1年，如今連地下停車場也將封閉，引發話題。劉崇顯今天在議會單位業務質詢時，直言「棒球場明年球季開打跳票，地下停車場也變提款機」，要求市府工務處說明棒球場實際承重究竟有無問題？為何日前專案報告都沒有說明封場訊息。

「就在宣布明年球季無法開打後，很有效率地宣布停車場封閉訊息。」劉崇顯也質疑高虹安昨天說明此重大資訊的動機，他認為應該就工程專業、用數據說話，不該主觀判斷指統包商給的資訊不能信任，如此不夠客觀，並要求市府說明後續改善期程。

工務處長曾嘉文說明，確實是在11月6日議會專案報告之後討論決定的，由於棒球場承重需要第三方檢核才算數，地下停車場封閉將是屆時施工改善配套措施。棒球場改善採取方案一「全面換土」，施工期程約13個月，市府後續會秉持專業態度處理此案。

身兼新竹棒球場設施改善監督小組召集人的議員吳旭豐說，棒球場地下停車場採無梁板工法設計，不能因為目前沒有形變、龜裂或破損就認定安全，必須講究科學與數據，況且現在僅統包商巨佳營造提出覆土65公分是合乎安全標準，「所有新竹市民都無法相信」，血淋淋的教訓都在眼前，支持第三方認證結構安全後才能開放停車場。

吳旭豐也表示，棒球場覆土超出設計數，是讓球員暴露在受傷環境之中，也讓市民身處在停車場樓板恐坍塌風險中，如今市府發現嚴重性，應即刻停止錯誤、避免錯誤擴大。至於停車場封場前也有完善配套，讓有停車需與月租民眾都能轉介適當去處。

停車場 新竹市立棒球場

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