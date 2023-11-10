15輛機車停騎樓全被開單 苗栗縣議員：接到陳情都傻眼

苗栗縣議員禹耀東上午在議會強烈指責說，昨天有民眾陳情將機車停在騎樓下，不料被警方開罰單，且一連有15輛被開單，目前全台騎機車的人，哪個不曾在騎樓停過車，國內道路規畫讓騎車的人不得不停放在騎樓，「如此微罪，有必要這樣執法嗎？」，如果他和被開單的人也拿紅單檢舉要求警方對轄區所有騎樓停車開單， 警方「敢全部開罰嗎？」，他盼員警執法要符合民眾實際需求。

苗栗縣警局交通隊指出，依道路交通管理處罰條例規定，騎樓被定義為道路、人行道的項目，依規定不可以停放車輛，除非有特殊停車規範的區分畫定，警方如果接到民眾檢舉騎樓違規停車，不處理違反規定，執法上確讓員警兩難及無奈。

禹耀東指出，縣府編列明年度預算「罰款收入」項目增加1.2％，他建議再增加百分之百，因為昨天就有70多歲的老人家向他陳情，騎機車停放騎樓被開單，且一次就開罰15輛車，對方火冒三丈，他聽了也楞在一邊，心想自己也都是將機車停在騎樓下，難道要大家到苗栗市中山路、中正路走一圈，要警方將所有停在騎樓下的機車都開罰。

他說，苗栗市畫設的機車停車格可能不到兩百分之一，只因有人檢舉就去開罰，陳情民眾質問是不是政府藉此來增加罰款收入，讓他不知道怎麼回答？那乾脆要大家拿著紅單找警方將轄區所有騎樓停車都開單，如果是這樣「第二天就暴動了」，騎樓停車在各地都普遍，但政府規畫的停車空間與民眾需求差距太大，也有人停在人行道路樹旁也被開單，如此「微罪」因檢舉就開單，實在不太合理，現況是大家都會把機車停在騎樓下， 希望縣警局了解民眾需求，以勸導代替開罰。