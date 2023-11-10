快訊

肺癌超車大腸癌位居十大癌症之首 醫師：完全不意外

「卡神」楊蕙如詐977萬元答辯狀況外 法官酸：開庭前要做功課

竹市寡婦樓都更案 議員要求市府應與建商解約

中央社／ 新竹市10日電

民進黨新竹市議員劉康彥今天質詢說，竹市寡婦樓都更案爭議，市府應明確表達與建商解約態度，不應將責任推給國防部，市府說，此案為國防部委託發包，市府確實無權利干涉是否解約。

新竹市議會第11屆第2次定期會，劉康彥質詢說，竹市寡婦樓都更案，市府無視自身對都更案有最終准駁權利，將相關責任推給國防部，態度含糊曖昧。

劉康彥表示，從市府發文給國防部的公文、都更計畫書以及都更條例上，都明載新竹市政府就是寡婦樓都更案的主管機關，擁有最終准駁權，絕非都發處回應的「非市府權責」。

劉康彥說，如今理銘開發以非法手段取得都更標案，明顯違法「都市更新條例」第1條的增進公共利益的原則，市府應明確表達予以駁回的態度。

市府都發處長翁義芳表示，此案是國防部102年委託營建署發包，當時國防部通過公開程序招標後，由理銘開發公司得標並進行相關開發，理銘開發公司則依據事業計畫送到市府進行審議。

翁義芳說，市府雖是負責審議的機關，但目前此案未送到都發處，也還未進行任何的都更審議程序。

翁義芳指出，由於寡婦樓都更案還需要許多前置作業，包括水保及文資審議和環評審議等，根本還未進到都發處來，若此案子要解約，也是要由國防部解約，市府無權去干涉國防部。

新竹市寡婦樓都更案爭議，國防部日前表示，已函請竹市府審查撤銷最優申請人及解除契約可行性，竹市府說，已收到來函，至於是否解約，會尊重國防部決定。

新竹市政府都發處日前提供新聞資料指出，市府有收到國防部來函，提及評估解約可行性，但此案為國防部委託內政部國土管理署發包，非屬市府權責，尊重國防部決定。

國防部 都更 新竹

延伸閱讀

竹市民代砲轟警局保護「臉譜男」警：涉強制罪移送

竹市寡婦樓都更涉及行賄舞弊 邱顯智要國防部依法解約

民進黨團批竹市預算案藍白護航逕付二讀 市議會這麼說

竹市竹蓮公辦都更案動土 預計2029完工啟用

相關新聞

東非狒狒槍擊案今偵結1人被起訴 桃園農業局說話了

六福村動物園東非狒狒今年3月脫逃跑到桃園，在圍捕過程中被獵人開槍擊中，失血過多死亡，桃園地檢署今依違反野生動物保育法起訴下達...

天空變乾淨了！竹市這座人行天橋3天拆完最新景象曝

新竹市經國路上的水田人行天橋因墩柱長期占據路側，造成過馬路行人與駕駛視線死角，且使用率很低，新竹市政府近日啟動天橋拆除作...

新竹大車站座談、公聽會 竹市府：7成3建議盼立體化

規模預算上百億元的新竹大車站計畫進度受矚目。市議員李國璋今天質詢表示此案在今年議會獲得過半議員連署，希望能暫緩推動，追問...

新竹棒球場地下停車場將封場挨批 竹市府：安全考量

新竹市立棒球場因覆土厚度不符設計，市長高虹安昨天宣布棒球場下方的停車場也將封場停用，綠黨市議員劉崇顯今天質詢此事，認為棒...

15輛機車停騎樓全被開單 苗栗縣議員：接到陳情都傻眼

苗栗縣議員禹耀東上午在議會強烈指責說，昨天有民眾陳情將機車停在騎樓下，不料被警方開罰單，且一連有15輛被開單，目前全台騎...

「ㄧ畝田」愛米心連心 4外商體驗秋收並捐助千斤米

苗栗縣苑裡鎮的大安溪流域是台灣西部最具地理條件的有機米專業生產區，在地山水米公司契作近百公頃的有機稻作，行銷國內外，今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。