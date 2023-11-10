竹市寡婦樓都更案 議員要求市府應與建商解約

民進黨新竹市議員劉康彥今天質詢說，竹市寡婦樓都更案爭議，市府應明確表達與建商解約態度，不應將責任推給國防部，市府說，此案為國防部委託發包，市府確實無權利干涉是否解約。

新竹市議會第11屆第2次定期會，劉康彥質詢說，竹市寡婦樓都更案，市府無視自身對都更案有最終准駁權利，將相關責任推給國防部，態度含糊曖昧。

劉康彥表示，從市府發文給國防部的公文、都更計畫書以及都更條例上，都明載新竹市政府就是寡婦樓都更案的主管機關，擁有最終准駁權，絕非都發處回應的「非市府權責」。

劉康彥說，如今理銘開發以非法手段取得都更標案，明顯違法「都市更新條例」第1條的增進公共利益的原則，市府應明確表達予以駁回的態度。

市府都發處長翁義芳表示，此案是國防部102年委託營建署發包，當時國防部通過公開程序招標後，由理銘開發公司得標並進行相關開發，理銘開發公司則依據事業計畫送到市府進行審議。

翁義芳說，市府雖是負責審議的機關，但目前此案未送到都發處，也還未進行任何的都更審議程序。

翁義芳指出，由於寡婦樓都更案還需要許多前置作業，包括水保及文資審議和環評審議等，根本還未進到都發處來，若此案子要解約，也是要由國防部解約，市府無權去干涉國防部。

新竹市寡婦樓都更案爭議，國防部日前表示，已函請竹市府審查撤銷最優申請人及解除契約可行性，竹市府說，已收到來函，至於是否解約，會尊重國防部決定。

新竹市政府都發處日前提供新聞資料指出，市府有收到國防部來函，提及評估解約可行性，但此案為國防部委託內政部國土管理署發包，非屬市府權責，尊重國防部決定。