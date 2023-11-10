「ㄧ畝田」愛米心連心 4外商體驗秋收並捐助千斤米

苗栗縣苑裡鎮的大安溪流域是台灣西部最具地理條件的有機米專業生產區，在地山水米公司契作近百公頃的有機稻作，行銷國內外，今年英國僑務商會BCCT有4家所屬外商公司發起「共好一畝田認養計畫」，從插秧開始共同體驗稻米種植的過程，今天秋收並捐出千斤米給4家慈善團體。

山水米公司總經理葉淑蕙指出，英國僑務商會BCCT連袂所屬外商公司TMF達盟集、TEC德事商務及ARM安謀國際科技，在山水米發起「共好一畝田認養計畫」，今年中從二期稻作的插秧開始，糾集員工共同體驗稻米種植的過程，趕鴨子（鴨間稻）上稼到收割，捐出1000包有機米捐助慈善組織，發揮社會正面影響力。

今天舉辦的「愛米心連心」活動，有40多位外商公司員工一起體驗農村早期收割場景，一起下田割稻享用割稻飯，隨後也操作打草穀；過程中，年輕貌美女員工還不時紛紛拍照打卡。

來自新北市的私立樂山教養院長張家芳說，該院目前收容120多位院生，每月餐費達45萬元，其中米食是大宗；首次接受4家外商捐助，辦理「共好一畝田認養計畫」來到苗栗見證秋收的辛勞，感覺真的很棒，希望有機會也能讓院童前來體驗。