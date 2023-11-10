苗栗償債金額低編 鍾東錦：前人的債不該懲罰現在的人

苗栗縣明年總預算案今天在議會一讀，歲入編列252.93億元、歲出250.63億元，歲入歲出賸餘2.3億元，依法定最低額度全數用於債務強制還本；縣議員陳光軒等人認為縣府償債計畫應提高，向中央展現誠意及財政紀律，爭取開放非法定福利及更多建設經費，及早擺脫中央財政控管；鍾東錦強調縣府也希望多編點償債金額，但「不能將以前人欠的債，讓現在的人受懲罰」，縣府預算編列不會虛編，也不會製造負債。

縣議會上午進行縣長施政報告及總預算案一讀等程序，縣府明年預算歲出編列250.63億元，較今年預算229.88億元增加20.75億元，主因為公教人員調薪4%、債務付息、自辦社會福利項目、中央補助辦理長照、住宿式機構使用者補助、銅鑼長照服務場館及道路橋梁、防洪治理及汙水下水道等增加；歲入編列252.93億元，增加20.75億元，主因為稅課收入、中央一般性及計畫型補助收入及其他收入增加。

陳光軒指出，「欠債還錢、天經地義」建議縣府將償債計畫修正提高，讓中央看到苗栗的誠意及提升財政紀律，有利於未來爭取中央支持建設經費補助，早日擺脫財政受控管的現況，否則依苗栗龐大的負債金額，未來30年都很難有更多社福方案推出；議員玟學也認同，並認為苗栗歲入能增加20億，其中統籌分配稅款增加8億，總計約18億來自中央補助，鍾縣長才有能力落實選舉政見，縣府行有餘力應增加償債金額。