苗栗償債金額低編 鍾東錦：前人的債不該懲罰現在的人
苗栗縣明年總預算案今天在議會一讀，歲入編列252.93億元、歲出250.63億元，歲入歲出賸餘2.3億元，依法定最低額度全數用於債務強制還本；縣議員陳光軒等人認為縣府償債計畫應提高，向中央展現誠意及財政紀律，爭取開放非法定福利及更多建設經費，及早擺脫中央財政控管；鍾東錦強調縣府也希望多編點償債金額，但「不能將以前人欠的債，讓現在的人受懲罰」，縣府預算編列不會虛編，也不會製造負債。
縣議會上午進行縣長施政報告及總預算案一讀等程序，縣府明年預算歲出編列250.63億元，較今年預算229.88億元增加20.75億元，主因為公教人員調薪4%、債務付息、自辦社會福利項目、中央補助辦理長照、住宿式機構使用者補助、銅鑼長照服務場館及道路橋梁、防洪治理及汙水下水道等增加；歲入編列252.93億元，增加20.75億元，主因為稅課收入、中央一般性及計畫型補助收入及其他收入增加。
陳光軒指出，「欠債還錢、天經地義」建議縣府將償債計畫修正提高，讓中央看到苗栗的誠意及提升財政紀律，有利於未來爭取中央支持建設經費補助，早日擺脫財政受控管的現況，否則依苗栗龐大的負債金額，未來30年都很難有更多社福方案推出；議員玟學也認同，並認為苗栗歲入能增加20億，其中統籌分配稅款增加8億，總計約18億來自中央補助，鍾縣長才有能力落實選舉政見，縣府行有餘力應增加償債金額。
鍾東錦強調，預算編列都依法規，增加部分包括敬老金、生育津貼、學校午餐加碼、65歲免掛號費等，議員建議增加償債額度的論點，他只能贊同一半，畢竟苗栗一年上繳400億元稅收，但預算僅編250億，還有150億是苗栗貢獻給全國 ，且苗栗的水庫供應台中，通霄發電廠去年發電量全台第一，他也向來訪的行政院長陳建仁反映，不能說苗栗貢獻這麼多，卻又讓縣民背負平均負債第一的責任，中央補助應不分黨派，也不該讓以前人造成的負債，懲罰現在的人，至於是否要修改償債計畫，從最低法定額度提高，縣府可研議。
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