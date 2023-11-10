民代要求新竹縣府爭取台積電設廠 湖口、竹東都要搶

新竹縣議員吳菊花與林昭錡今天在新竹縣議會質詢，2人都分別向新竹縣長楊文科呼籲，應由縣府出面爭取台積電1.4奈米設廠，盡快由縣府展開土地徵收規畫，以平衡縣內各鄉鎮發展。楊文科坦承，確實近期有與台積電高層見面商談。

出身湖口選區的吳菊花表示，湖口許多農地不適合耕種高經濟作物，若不發展為工業區，等於浪費土地，建議在長嶺及長安村的範圍設置工業區或產業創新園區，吸引台積電來設廠，因為該處交通區位方便，不僅有台31線，未來還有湖口第二交流道，又是新竹少有的大片平坦土地。

出身竹東選區的林昭錡也隨後爭取，竹東早就有竹科三期計畫，雖然30年前受到地方反對導致計畫被迫暫停，但如今時空背景已大不相同，年輕一代多持正面態度，縣府應該先行提高公告地價，並展開詳細土地分區規畫，一旦中央點頭，馬上就能展開徵收，相信居民也都會同意。

對此楊文科先回應吳菊花質詢，楊文科指出台積電的設廠是企業個別考量，必須由政府與先辦理土地徵收，再由企業承租土地進行開發。至於台積電1.4奈米有沒有可能在取消龍潭科設廠計畫後，改將目光看向新竹縣，楊文科說「前幾天有跟台積電高層見面」。

楊文科對於林昭錡呼籲為竹東爭取科三、台積電，楊文科也強調希望中央不要再擋科三計畫，讓新竹縣能夠盡快通過科三，隨即就能展開開發。楊文科說，當時30年前科三計畫未成功進行，確實也是公告地價有落差，加上地方反彈激烈。