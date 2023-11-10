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八德區住宅區酒吧吵 桃園靜鄰專案今速拆！
桃園市八德區一家酒吧開在住宅區，不但違規使用，深夜歌聲、酒客聲喧囂嚴重影響安寧，市府建管等單位聯合稽查確認違規使用，除了裁罰6萬元也要求限期改善。業者無法在10月底期限內改善，建管處今天上午往調派挖土機等機具、人力拆除建物，維護住宅區安寧。
都發局表示，10月上旬接獲民眾反映，八德區這家酒吧半夜喧鬧唱歌，周遭住戶不堪其擾，於是聯合經發局、警察局赴現場稽查，違規使用的情形依都市計畫法桃園市施行細則，裁處6萬元，10月底業者仍未改善，於是強制拆除。
都發局表示，市府今年9月底啟動「靜鄰專案」，調查擾鄰行為，建管處也同步訂定「違建優先處理計畫」，目前已拆除近60件擾鄰的招牌（主要為閃爍孔雀燈），打通住宅區2處通行步道，頂樓違規加蓋出租套房、酒吧業、卡拉OK也加強稽查執法。
另外，市府也常接到民眾反應，住宅區有麻將館、夾娃娃機店、自助洗衣店等都會影響安寧，因為現行法規無登記營業事項、營業時間等限制規範，將透過跨局處平台決議，由市府經發局啟動相關法制作業，共同合作推動住宅區靜鄰專案。
都發局強調，靜鄰專案是桃市府重點執行工作之一，只要經舉報有擾鄰行為，市府將派員稽查，如經查證有違法設置的營業店家、違建等情事，都發局將依據都市計畫法、建築法等規定開罰，屢勸不改者，建管處不再容忍，會強制執行違規拆除，再次提醒業者自律，共同維護桃園住宅區內安寧環境。
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