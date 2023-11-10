感受「粉紅超跑」魅力！2024白沙屯媽祖婆年曆、月曆免費送

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮為慶祝今年9月底舉辦建廟160周年「慈暉映沙墩」系列活動，吸引萬人朝聖盛況，四位總統參選人也首度同台參拜，展現「粉紅超跑」魅力！由白沙屯媽祖婆網站製作推廣的2024白沙屯媽祖婆單幅掛軸年曆及12張典藏版月曆，即日起全台開放免費索取，送完為止。

站長駱調彬表示，近幾年白沙屯媽祖婆的粉紅超跑紅遍海內外、媽祖的香火也越來越鼎盛，逢假日香客絡繹不絕！由白沙屯媽祖婆網站製作推廣的白沙屯媽祖年曆及月曆今年已經邁入第17年，2024年的掛軸年曆特別以粉紅超跑的粉紅色系為設計主軸，也是首次以全身媽祖聖像來呈現，12幅的經典版月曆更是莊嚴神聖、想免費索取的朋友可以上白沙屯媽祖婆網站查詢就近前往索取就可以。

台長駱調彬表示，年曆及月曆都是各地信眾印製提供，數量有限，今年全台灣有開放免費索取的地點總共有260個之多，比往年多約50個，如果要前往索取前請務必先打電話確認還有存貨再前往。至於白沙屯媽祖婆網站台址，仍維持往年舊例，預定12月3日當天免費發送。