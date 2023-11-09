新竹棒球場趕不上明年球季 議員：擔心球團離開
新竹市棒球場確定趕不上明年職棒球季。有竹市議員說，改善工程一再延宕，許多新竹球迷擔心，委外經營的球團被逼走、離開。
新竹市政府工務處長曾嘉文昨天赴市議會進行單位工作報告指出，新竹市棒球場經全面檢測，要求依專業評估結果盡速改善，將採天然草皮置換工法，全面更換土層。預計民國113年優化改善完成，力求114年球季啟用。
對於新竹棒球場改善工程延宕，球場大門雖懸掛職棒球團味全龍標誌，卻遲遲無法啟用。綠黨籍竹市議員劉崇顯向中央社記者表示，高虹安上任後，新竹棒球場改善進度完全停擺，才導致改善工程一再延宕，若因此將委外經營的球團離開、被逼走，球迷們將無法接受。
民進黨竹市議員楊玲宜說，既然廠商依照契約進行相關改善，市府就應回歸契約精神，讓新竹棒球場改善工程盡快如期完工、重啟賽事，才是新竹市民之福。
竹市議會棒球場改善監督小組召集人、國民黨議員吳旭豐表示，新竹棒球場的改善進度與高虹安先前承諾有差距，但以長遠角度來看，要求工程品質是首要重點，勿為了自己的承諾或政見，再度做出品質不佳的棒球場。
民眾黨新竹市議員李國璋說，目前市府選擇採天然草皮置換工法，全面更換土層，承包商有責任做好改善，雖會多等一些時間，但能真正給市民好的球場才最重要。
有關球場改善規劃內容及經費由誰負擔？承包新竹棒球場營造的巨佳營造公司董事長詹朱淮表示，有定時與新竹市府溝通，相關議題會持續與市府等單位開會討論，盼以最圓滿方式讓球場早日完工啟用。
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