中壢水溝加蓋僅做半套居民直呼荒謬 公所曝原因

桃園中壢永清街上的路邊水溝近期剛完工，不過當地居民發現長約25米的水溝加蓋長度竟未過半，且當初中壢區公所施工也未通知當地里辦公室，民眾天天致電詢問里長工程為何僅做半套。中壢區公所回應，因公所受理案件量多，考量加蓋必要性、用地及經費，綜合評估後先行派工辦理路口10米改善，後續再辦理。

市議員謝美英接到陳情表示，永清街上的水溝全長將近25米，加蓋長度未過半，不到10米的工程，中壢區公所派3台車、8個人、施工2天，完工後民眾瞠目結舌，不了解為何這麼小的工程，動員了這麼多人，結果水溝加蓋只做一半，比沒做還危險。

水尾里長温永達說，工程加蓋一半後，天天接到里民致電詢問為何只做一半，紛紛抱怨。詢問公所工務課長得到的回覆竟是「沒錢」，他再反應現在狀況讓他為難，工務課長竟又說，「很為難？那我把它打掉」，讓里長震驚施工的品質及公務員態度相當離譜。

謝美英表示，工務課回答非常過分，原來水溝能不能加蓋、路能不能鋪、要怎麼蓋、要鋪多長、全操之在一人手上，永清街鄰近萬能科技大學，許多學子騎車上下學，農路窄小，里長偕服務處會勘評估非私人產權，也沒有水利灌溉需求，水利處及區公所同意施作，造橋鋪路做一半，對不熟悉路況的用路人反而增添風險。

公所表示，永清街252巷至322巷口，路寬約10米，全長約180米，謝美英及里長反映水溝加蓋改善，因公所受理案件量多，考量加蓋必要性、用地及經費，綜合評估後先行派工辦理路口10米改善，後續加蓋路段經費較高已錄案，待年度經費充足再行辦理。