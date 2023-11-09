新竹棒球場換天然草皮經費誰負擔？市府：再討論
新竹棒球場改善將採天然草皮置換工法，全面更換土層，但施工期程、工程經費由誰負擔尚未定案，竹市工務處長曾嘉文今天說，將再開會討論。
竹市府9月召開新竹棒球場工程體檢會第4次會議後指出，美方場務專家建議的3種球場改善方式，包含天然草皮置換工法、人工草皮置換工法和區域切溝填沙工法。經市府體檢會討論後，決議採天然草皮置換工法改善球場。
新竹市政府工務處長曾嘉文昨天赴市議會進行單位工作報告指出，新竹市棒球場經全面檢測，要求依專業評估結果盡速改善，將採全面更換土層作為球場改善方式。預計2024年優化改善完成，力求2025年球季啟用。
曾嘉文今天向中央社記者表示，將在下次工作會議時討論廠商所提的施工計畫，確認包括施工期程、規劃及經費由誰負擔等相關細節。
綠黨籍新竹市議員劉崇顯表示，中職球員工會曾在去年12月發布聲明，不僅肯定新竹棒球場階段性的改善成果，更說「相信經循序漸進、按部就班的使用強度測試後，能迎接明年職棒賽季」。
針對新竹棒球場施工延宕、經費負擔未定等情形，劉崇顯說，目前已確定2024年球季已不能開打職棒，盼新竹市長高虹安不要連「不追加預算改善」的承諾也跳票。
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