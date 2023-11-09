快訊

獨／首起郭台銘連署涉賄 檢今借提王增基要他「供出上游」

轟柯文哲競辦民調不「公」自破 侯友宜競辦：這家根本是白營御用

職校生憂繁星上頂大「被看不起」 大學生曝殘酷實情：都書卷常客

新竹棒球場換天然草皮經費誰負擔？市府：再討論

中央社／ 新竹市9日電
新竹棒球場。聯合報系資料照
新竹棒球場。聯合報系資料照

新竹棒球場改善將採天然草皮置換工法，全面更換土層，但施工期程、工程經費由誰負擔尚未定案，竹市工務處長曾嘉文今天說，將再開會討論。

竹市府9月召開新竹棒球場工程體檢會第4次會議後指出，美方場務專家建議的3種球場改善方式，包含天然草皮置換工法、人工草皮置換工法和區域切溝填沙工法。經市府體檢會討論後，決議採天然草皮置換工法改善球場。

新竹市政府工務處長曾嘉文昨天赴市議會進行單位工作報告指出，新竹市棒球場經全面檢測，要求依專業評估結果盡速改善，將採全面更換土層作為球場改善方式。預計2024年優化改善完成，力求2025年球季啟用。

曾嘉文今天向中央社記者表示，將在下次工作會議時討論廠商所提的施工計畫，確認包括施工期程、規劃及經費由誰負擔等相關細節。

綠黨籍新竹市議員劉崇顯表示，中職球員工會曾在去年12月發布聲明，不僅肯定新竹棒球場階段性的改善成果，更說「相信經循序漸進、按部就班的使用強度測試後，能迎接明年職棒賽季」。

針對新竹棒球場施工延宕、經費負擔未定等情形，劉崇顯說，目前已確定2024年球季已不能開打職棒，盼新竹市長高虹安不要連「不追加預算改善」的承諾也跳票。

高虹安 新竹棒球場

延伸閱讀

新竹棒球場為何得等2025年開打？竹市府曝原因

竹市追加新竹通App預算 議員質疑規劃案未完成

竹市棒球場若採換土施工 議員憂地下停車場負荷承重

議員質疑為何高虹安不沿用林智堅公務車？竹市府曝原因

相關新聞

新竹棒球場換天然草皮經費誰負擔？市府：再討論

新竹棒球場改善將採天然草皮置換工法，全面更換土層，但施工期程、工程經費由誰負擔尚未定案，竹市工務處長曾嘉文今天說，將再開...

中壢水溝加蓋僅做半套居民直呼荒謬 公所曝原因

桃園中壢永清街上的路邊水溝近期剛完工，不過當地居民發現長約25米的水溝加蓋長度竟未過半，且當初中壢區公所施工也未通知當地...

2歲氣切兒入學碰壁 家長泣訴遭學校與桃市府放棄

桃園市議員張碩芳今天在議會總質詢指出，一名家長為了氣切孩子尋求醫療資源與受教權四處碰壁，學校因孩子需要抽痰沒辦法安排服務...

新竹縣立生命紀念園區又復活？楊文科：重新調整方向推動

原先規畫將設立在湖口的新竹縣立生命紀念園區，因遭地方居民反彈抗議，縣府於9月宣布終止計畫。不過新竹縣議員徐瑜新與蔡志環都...

行人地獄有救了？桃園火車站前推4措施拚再生

桃園火車站每日旅運量全台第二，前站出入口銜接的桃園區復興路與中正路口人車交織，卻無設置交通號誌，險象環生。市府近期推動「...

竹市府盼合作共推「大新竹輕軌」 竹縣府表態支持捷運成環

新竹市政府昨天召開「新竹輕軌專家座談會」，多名交通專家學者認同應將紅線延伸至高鐵新竹站，與新竹縣規畫的藍線銜接，市府希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。