2歲氣切兒入學碰壁 家長泣訴遭學校與桃市府放棄

桃園市議員張碩芳今天在議會總質詢指出，一名家長為了氣切孩子尋求醫療資源與受教權四處碰壁，學校因孩子需要抽痰沒辦法安排服務而拒收，比較台北巿、新北，桃園能提供的幫助薄弱。她強調，現在需要長照的不僅是老年人，中重症的孩子們也更需要被看見，兒童入學抽痰問題就是如此，教育局和衛生局應該研究如何能在學校執行相關的專業技術。

張碩芳表示，個案是一名兩歲兩個月半的小朋友是氣切兒童，需要抽痰，申請鑑定安置入學的時候，被歸為學前特幼班，桃園市目前有45個學前特幼班，當被安排到某學校的時候，校方告訴家長「不好意思，礙於法規我們沒辦法收」，因為衛福部在106年8月函示，特殊教育學校對學童抽痰得非醫事人員執行，校方以解釋函指的是「特殊學校」，但是孩童被安排就讀的是一般學校學前幼幼班，沒辦法收這樣的孩子。

雖然教育局後來說可以，但是必須要請衛福部發函，教育局長劉仲成說10月底已經發函，教育部最近應該會回函，張碩芳提醒「現在已經開學了」。

接著再問社會局長陳寶民，針對0到6歲中重度幼兒日間托育有幾家？局長回答只有一家，「可以供應所有的需求嗎？」張碩芳說這家機構目前只能收30名，全桃園就這一家，社會局有什麼因應的方法？陳寶民回說，目前還可以因應，張強調，家長的反應不是這樣，一家不夠，市政府要訂出期程改善。

副市長王明鉅補充說，這個部分還要再努力，市政府會了解還有哪些團體有這個能力，醫院也許有，但也許沒有那麼多的人力能夠照顧特幼，也就是量能和需求的問題。

張碩芳說，她問過衛生局，衛生局願意提供幫氣切兒抽痰服務的助理員支援，但學校問助理員有受過抽痰訓練嗎，結果得到的答案是零，讓人遺憾的是，衛生單位說桃園有47所護理之家，可以服務0至6重症兒童，但是目前一樣是零，沒有這樣的資源，衛生局長劉宜亷也坦承要再努力，結果學校沒辦法提供助理員抽痰的服務，又沒有護理之家有這樣的服務，還有受限法規，要這些孩童何去何從？

張碩芳強調，目前護理之家都服務長者，在少子化的社會每個孩子都是家長的寶貝，希望特幼孩子還是要有成長的空間，但是政府抹殺了這樣的空間，所以說他們需要的是空間、資源，不是金錢，政府給學校錢去找助理員，但是沒有會抽痰的助理員，給錢有什麼用？

孩子的媽媽說，半年前就幫孩子申請入學，雙北市在半年前就會提供資源，告訴家長要去哪裡找助理員，找什麼樣的助理員，桃園的做法是學校開學前不久才通知注意事項，還問「你的助理員在哪裡，你有設備嗎，設備有跟衛生局申請嗎？如果沒有通過衛生單位的許可，學校不能提供場地給你使用喔」這叫即將入學的孩童和家長何去何從？等於孩子被學校、政府放棄一樣。

副市長王明鉅說明，護理之家會照顧老人，但他們不會照顧小孩，學校可照顧特殊教育的小朋友，可是不會照顧要抽痰的小朋友，這是很多個狀況疊加在一起，需要補強的部分就是一開始就要想辦法列管，政府要先掌握有多少2歲、3歲的個案需要資源支持，前頭就先列管。市府就要有個特殊托育體系，假設南北、桃園各1家像新屋就有1家，想辦法把這個體系擴大補強，就可以提供資源照顧有需求的特幼。

王明鉅認為，這跟現在缺乏小兒科醫師狀況一樣，因為都是特別辛苦，但錢又給得很普通，他認為要花掉的資源其實並不會很多，但是會很辛苦，應該要特別重視特幼，政府現在是有這些機構但是沒有整合。